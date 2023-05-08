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Член НАТО озвучил то, что Запад старается скрыть про свои цели на Украине - РИА Новости, 08.05.2023
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08:31 08.05.2023 (обновлено: 09:21 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/ukraina-1870414916.html
Член НАТО озвучил то, что Запад старается скрыть про свои цели на Украине
Член НАТО озвучил то, что Запад старается скрыть про свои цели на Украине - РИА Новости, 08.05.2023
Член НАТО озвучил то, что Запад старается скрыть про свои цели на Украине
Запад выступает против прекращения украинского кризиса и осложняет поиски путей его урегулирования, заявил в эфире телеканала Habertürk официальный... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T08:31
2023-05-08T09:21
в мире
россия
украина
турция
ибрагим калын
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Запад выступает против прекращения украинского кризиса и осложняет поиски путей его урегулирования, заявил в эфире телеканала Habertürk официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Калын добавил, что украинский кризис можно назвать "холодной войной 2.0" и она ведется между Россией и Западом, а не между Москвой и Киевом. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий.
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в мире, россия, украина, турция, ибрагим калын
В мире, Россия, Украина, Турция, Ибрагим Калын
Член НАТО озвучил то, что Запад старается скрыть про свои цели на Украине

Представитель Эрдогана Калын обвинил Запад в поддержке продолжения конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Запад выступает против прекращения украинского кризиса и осложняет поиски путей его урегулирования, заявил в эфире телеканала Habertürk официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«

"Сейчас международная конъюнктура больше на стороне войны, а не мира. Ведущие силы [Запада] являются сторонниками ее продолжения. <...> У нас есть предложение. Есть перспектива, над которой мы работаем…" — заявил он.

Калын добавил, что украинский кризис можно назвать "холодной войной 2.0" и она ведется между Россией и Западом, а не между Москвой и Киевом.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий.
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