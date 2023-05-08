https://ria.ru/20230508/ukraina-1870414916.html

Член НАТО озвучил то, что Запад старается скрыть про свои цели на Украине

Член НАТО озвучил то, что Запад старается скрыть про свои цели на Украине - РИА Новости, 08.05.2023

Член НАТО озвучил то, что Запад старается скрыть про свои цели на Украине

Запад выступает против прекращения украинского кризиса и осложняет поиски путей его урегулирования, заявил в эфире телеканала Habertürk официальный... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T08:31

2023-05-08T08:31

2023-05-08T09:21

в мире

россия

украина

турция

ибрагим калын

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_4ab4f7d7b4657bc1b8854930c059da14.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Запад выступает против прекращения украинского кризиса и осложняет поиски путей его урегулирования, заявил в эфире телеканала Habertürk официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Калын добавил, что украинский кризис можно назвать "холодной войной 2.0" и она ведется между Россией и Западом, а не между Москвой и Киевом. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий.

https://ria.ru/20230507/ukraina-1870312120.html

россия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, турция, ибрагим калын