Член НАТО озвучил то, что Запад старается скрыть про свои цели на Украине
Представитель Эрдогана Калын обвинил Запад в поддержке продолжения конфликта на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Запад выступает против прекращения украинского кризиса и осложняет поиски путей его урегулирования, заявил в эфире телеканала Habertürk официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
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"Сейчас международная конъюнктура больше на стороне войны, а не мира. Ведущие силы [Запада] являются сторонниками ее продолжения. <...> У нас есть предложение. Есть перспектива, над которой мы работаем…" — заявил он.
Калын добавил, что украинский кризис можно назвать "холодной войной 2.0" и она ведется между Россией и Западом, а не между Москвой и Киевом.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий.