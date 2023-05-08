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В Крыму угрозы Киева назвали политической неполноценностью - РИА Новости, 08.05.2023
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20:22 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/ugrozy-1870516016.html
В Крыму угрозы Киева назвали политической неполноценностью
В Крыму угрозы Киева назвали политической неполноценностью - РИА Новости, 08.05.2023
В Крыму угрозы Киева назвали политической неполноценностью
Крымский эксперт по межнациональным отношениям Заур Смирнов назвал ущербностью и политической неполноценностью угрозы представителей киевской власти лишить... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T20:22
2023-05-08T20:22
россия
киев
украина
михаил подоляк
заур смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Крымский эксперт по межнациональным отношениям Заур Смирнов назвал ущербностью и политической неполноценностью угрозы представителей киевской власти лишить автономного статуса Крыма в случае захвата. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил украинским СМИ, что после так называемой "деоккупации" Крыма его автономный статус, который был у полуострова до 2014 года, может быть упразднен. "Автономный статус Крыма всегда раздражал украинское руководство. Киев постоянно искал повод для того, чтобы сделать Крым и Севастополь одной обычной областью. В этом и заключалась колониальная политика Украины в отношении полуострова, что говорит об ущербности киевских властей и политической неполноценности", - сказал РИА Новости Смирнов. По его словам, заявление Подоляка является прямым подтверждением того, что жители Крыма, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания, по-прежнему остаются для киевского режима враждебным населением. "Можно с уверенностью сказать, что в своих следующих высказываниях Подоляк предложит депортировать крымчан далеко за пределы полуострова", - подчеркнул Смирнов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230505/vsu-1869959172.html
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россия, киев, украина, михаил подоляк, заур смирнов, владимир зеленский, оон, в мире
Россия, Киев, Украина, Михаил Подоляк, Заур Смирнов, Владимир Зеленский, ООН, В мире
В Крыму угрозы Киева назвали политической неполноценностью

Эксперт Смирнов назвал угрозы Киева по Крыму политической неполноценностью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Крымский эксперт по межнациональным отношениям Заур Смирнов назвал ущербностью и политической неполноценностью угрозы представителей киевской власти лишить автономного статуса Крыма в случае захвата.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил украинским СМИ, что после так называемой "деоккупации" Крыма его автономный статус, который был у полуострова до 2014 года, может быть упразднен.
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"Автономный статус Крыма всегда раздражал украинское руководство. Киев постоянно искал повод для того, чтобы сделать Крым и Севастополь одной обычной областью. В этом и заключалась колониальная политика Украины в отношении полуострова, что говорит об ущербности киевских властей и политической неполноценности", - сказал РИА Новости Смирнов.
По его словам, заявление Подоляка является прямым подтверждением того, что жители Крыма, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания, по-прежнему остаются для киевского режима враждебным населением.
"Можно с уверенностью сказать, что в своих следующих высказываниях Подоляк предложит депортировать крымчан далеко за пределы полуострова", - подчеркнул Смирнов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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