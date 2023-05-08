Рейтинг@Mail.ru
Госдеп прокомментировал слова Буданова про убийства русских - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 08.05.2023 (обновлено: 23:29 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/udary-1870522591.html
Госдеп прокомментировал слова Буданова про убийства русских
Госдеп прокомментировал слова Буданова про убийства русских - РИА Новости, 08.05.2023
Госдеп прокомментировал слова Буданова про убийства русских
США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России или на Украине, заявил в понедельник заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T21:16
2023-05-08T23:29
в мире
россия
государственный департамент сша
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg
ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России или на Украине, заявил в понедельник заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, комментируя слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийстве русских "в любой точке мира" до победы Киева. "Мы предельно ясно дали понять, что не одобряем нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или любой другой части света. Эта позиция остается неизменной", — сказал Патель на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. Буданов в интервью Yahoo News ранее в мае заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Так чиновник ответил на вопрос портала о возможной причастности украинской стороны к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, попросив "не продолжать эту тему". В Кремле расценили слова Буданова об убийстве русских как "чудовищные" и усмотрели в них подтверждение того, что Киев является "не просто спонсором, но и организатором террористической активности". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет внимательно отслеживать реакцию западных столиц на эти заявления, а спецслужбы страны будут делать все необходимое для защиты россиян.
https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html
https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_434213d728e83247084e0ba31c8326b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, государственный департамент сша, сша, украина
В мире, Россия, Государственный департамент США, США, Украина
Госдеп прокомментировал слова Буданова про убийства русских

Госдеп: США не одобряют удары по гражданским, будь то в России или на Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России или на Украине, заявил в понедельник заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, комментируя слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийстве русских "в любой точке мира" до победы Киева.
"Мы предельно ясно дали понять, что не одобряем нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или любой другой части света. Эта позиция остается неизменной", — сказал Патель на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Прилепин рассказал, как за ним охотились украинские диверсанты
Вчера, 16:54
Буданов в интервью Yahoo News ранее в мае заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Так чиновник ответил на вопрос портала о возможной причастности украинской стороны к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, попросив "не продолжать эту тему".
В Кремле расценили слова Буданова об убийстве русских как "чудовищные" и усмотрели в них подтверждение того, что Киев является "не просто спонсором, но и организатором террористической активности". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет внимательно отслеживать реакцию западных столиц на эти заявления, а спецслужбы страны будут делать все необходимое для защиты россиян.
Министр обороны Германии Борис Писториус в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Украине разрешили бить вглубь России
23 апреля, 08:00
 
В миреРоссияГосударственный департамент СШАСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала