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Госдеп прокомментировал слова Буданова про убийства русских

Госдеп прокомментировал слова Буданова про убийства русских - РИА Новости, 08.05.2023

Госдеп прокомментировал слова Буданова про убийства русских

США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России или на Украине, заявил в понедельник заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T21:16

2023-05-08T21:16

2023-05-08T23:29

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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России или на Украине, заявил в понедельник заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, комментируя слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийстве русских "в любой точке мира" до победы Киева. "Мы предельно ясно дали понять, что не одобряем нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или любой другой части света. Эта позиция остается неизменной", — сказал Патель на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. Буданов в интервью Yahoo News ранее в мае заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Так чиновник ответил на вопрос портала о возможной причастности украинской стороны к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, попросив "не продолжать эту тему". В Кремле расценили слова Буданова об убийстве русских как "чудовищные" и усмотрели в них подтверждение того, что Киев является "не просто спонсором, но и организатором террористической активности". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет внимательно отслеживать реакцию западных столиц на эти заявления, а спецслужбы страны будут делать все необходимое для защиты россиян.

https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html

https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html

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в мире, россия, государственный департамент сша, сша, украина