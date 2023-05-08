Турция не обращает внимания на президента США, заявил глава МВД Сойлу
Глава МВД Турции Сойлу: в республике не обращают внимания на заявления президента США
© Adem AltanМинистр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу
© Adem Altan
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Архивное фото
АНКАРА, 8 мая – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в республике не обращают внимания на заявления президента США, а если бы Анкара доверилась Вашингтону, судьба страны была схожа с судьбой Афганистана. Его слова приводит газета Hürriyet
Ранее Сойлу обвинял США в попытке создать террористическое государство у границ страны. После теракта в Стамбуле в прошлом году он заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. На минувшей неделе в ходе встречи с молодежью он заявил, что США "продолжают терять репутацию", весь мир "ненавидит Америку", а Европа - "пешка" Штатов.
"С Тайипом Эрдоганом западная опека была ликвидирована. В настоящее время нет ни одного института, который находился бы в руках исполнительной власти, но был бы прозападным. Было время, когда СМИ в Турции были ориентированы на Запад. Если американские послы что-то говорили, это становилось главной новостью. Сейчас, если что-то говорит президент США, Турция не обращает на него внимания", - сказал Сойлу.
Глава турецкого правоохранительного ведомства обратил внимание также на угрозу создания "террористического государства" у границ страны.
"Я был в Хатае, и мы показали, насколько важен Хатай в условиях землетрясения. Теперь, насколько безопасно было бы иметь террористическое государство в этом регионе? Если бы мы доверились здесь США, мы бы закончили как Афганистан", - подчеркнул он.