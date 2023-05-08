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Жители Таллина накануне Дня Победы возлагают цветы к "Бронзовому солдату"

Жители Таллина накануне Дня Победы возлагают цветы к "Бронзовому солдату" - РИА Новости, 08.05.2023

Жители Таллина накануне Дня Победы возлагают цветы к "Бронзовому солдату"

Жители Таллина накануне Дня Победы уже возлагают цветы к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат", сообщило в понедельник издание... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T23:33

2023-05-08T23:33

2023-05-08T23:33

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таллин

день победы

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая - РИА Новости. Жители Таллина накануне Дня Победы уже возлагают цветы к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат", сообщило в понедельник издание Postimees. "На Военном кладбище в Таллине сегодня довольно тихо, но у "Бронзового солдата" уже лежит много цветов, преимущественно гвоздик. У памятника дежурит охрана", - говорится в сообщении. С 5 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ида-Вирумаа (в том числе в Нарве) и Ляэне-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, вступил в силу запрет на проведение публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики". Он будет действовать до 9 мая включительно. По данным полиции, "враждебной символикой" в Эстонии считаются георгиевские ленточки, символ Z, флаги РФ и СССР, а также советская военная форма. За публичную демонстрацию запрещенной символики может быть наложен штраф в размере до 1,2 тысячи евро. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат".

https://ria.ru/20230508/ekran-1870532840.html

https://ria.ru/20230508/berlin-1870520686.html

таллин

эстония

ида-вирумаа

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в мире, таллин, день победы, эстония, ида-вирумаа