https://ria.ru/20230508/tsvety-1870534945.html
Жители Таллина накануне Дня Победы возлагают цветы к "Бронзовому солдату"
Жители Таллина накануне Дня Победы возлагают цветы к "Бронзовому солдату" - РИА Новости, 08.05.2023
Жители Таллина накануне Дня Победы возлагают цветы к "Бронзовому солдату"
Жители Таллина накануне Дня Победы уже возлагают цветы к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат", сообщило в понедельник издание... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T23:33
2023-05-08T23:33
2023-05-08T23:33
в мире
таллин
день победы
эстония
ида-вирумаа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100711/73/1007117323_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_21fba16bfd119d7fb8cd00362ab0a712.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая - РИА Новости. Жители Таллина накануне Дня Победы уже возлагают цветы к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат", сообщило в понедельник издание Postimees. "На Военном кладбище в Таллине сегодня довольно тихо, но у "Бронзового солдата" уже лежит много цветов, преимущественно гвоздик. У памятника дежурит охрана", - говорится в сообщении. С 5 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ида-Вирумаа (в том числе в Нарве) и Ляэне-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, вступил в силу запрет на проведение публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики". Он будет действовать до 9 мая включительно. По данным полиции, "враждебной символикой" в Эстонии считаются георгиевские ленточки, символ Z, флаги РФ и СССР, а также советская военная форма. За публичную демонстрацию запрещенной символики может быть наложен штраф в размере до 1,2 тысячи евро. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
https://ria.ru/20230508/ekran-1870532840.html
https://ria.ru/20230508/berlin-1870520686.html
таллин
эстония
ида-вирумаа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100711/73/1007117323_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_6148a51e966f9d2baa32d20675c15c56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таллин, день победы, эстония, ида-вирумаа
В мире, Таллин, День Победы, Эстония, Ида-Вирумаа
Жители Таллина накануне Дня Победы возлагают цветы к "Бронзовому солдату"
Жители Таллина накануне Дня Победы уже возлагают цветы к "Бронзовому солдату"