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Жители Таллина накануне Дня Победы возлагают цветы к "Бронзовому солдату" - РИА Новости, 08.05.2023
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23:33 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/tsvety-1870534945.html
Жители Таллина накануне Дня Победы возлагают цветы к "Бронзовому солдату"
Жители Таллина накануне Дня Победы возлагают цветы к "Бронзовому солдату" - РИА Новости, 08.05.2023
Жители Таллина накануне Дня Победы возлагают цветы к "Бронзовому солдату"
Жители Таллина накануне Дня Победы уже возлагают цветы к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат", сообщило в понедельник издание... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T23:33
2023-05-08T23:33
в мире
таллин
день победы
эстония
ида-вирумаа
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая - РИА Новости. Жители Таллина накануне Дня Победы уже возлагают цветы к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат", сообщило в понедельник издание Postimees. "На Военном кладбище в Таллине сегодня довольно тихо, но у "Бронзового солдата" уже лежит много цветов, преимущественно гвоздик. У памятника дежурит охрана", - говорится в сообщении. С 5 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ида-Вирумаа (в том числе в Нарве) и Ляэне-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, вступил в силу запрет на проведение публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики". Он будет действовать до 9 мая включительно. По данным полиции, "враждебной символикой" в Эстонии считаются георгиевские ленточки, символ Z, флаги РФ и СССР, а также советская военная форма. За публичную демонстрацию запрещенной символики может быть наложен штраф в размере до 1,2 тысячи евро. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
https://ria.ru/20230508/ekran-1870532840.html
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в мире, таллин, день победы, эстония, ида-вирумаа
В мире, Таллин, День Победы, Эстония, Ида-Вирумаа
Жители Таллина накануне Дня Победы возлагают цветы к "Бронзовому солдату"

Жители Таллина накануне Дня Победы уже возлагают цветы к "Бронзовому солдату"

© РИА Новости / В. Бабайлов | Перейти в медиабанкПамятник советским воинам-освободителям Таллина
Памятник советским воинам-освободителям Таллина - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / В. Бабайлов
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Памятник советским воинам-освободителям Таллина. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая - РИА Новости. Жители Таллина накануне Дня Победы уже возлагают цветы к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат", сообщило в понедельник издание Postimees.
"На Военном кладбище в Таллине сегодня довольно тихо, но у "Бронзового солдата" уже лежит много цветов, преимущественно гвоздик. У памятника дежурит охрана", - говорится в сообщении.
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В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
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