https://ria.ru/20230508/trevoga-1870526166.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.05.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T21:58

2023-05-08T21:58

2023-05-08T22:34

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в регионах в промежутке с 21.50 по 22.09 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230508/zelenskiy-1870524884.html

https://ria.ru/20230508/bespilotniki-1870515452.html

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в мире, запорожская область, украина, киев, днепропетровская область, харьковская область, полтавская область