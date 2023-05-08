https://ria.ru/20230508/trevoga-1870446456.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.05.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T12:11
2023-05-08T12:11
2023-05-08T22:25
украина
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги прозвучал на всей территории Украины практически одновременно около 11:57 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230508/trevoga-1870408994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы рф, в мире
Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины