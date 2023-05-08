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В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:56 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/trevoga-1870408994.html
В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.05.2023
В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T05:56
2023-05-08T05:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
харьковская область
владимир рогов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена примерно в 05.34 (совпадает с мск). Ранее воздушная тревога, объявленная на Украине вечером в воскресенье, была отменена к утру понедельника. Поздно вечером в воскресенье тревога была объявлена в Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Ближе к полуночи тревогу объявили в Житомирской и Сумской областях. Позднее тревога была также объявлена в Киеве и Киевской области. Уже в ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в ряде городов и областей Украины, включая Киев, после звучавшей там воздушной тревоги. Также сообщалось о взрывах и пожаре в Одессе. В свою очередь, глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал об ударе по украинским складам и позициям в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также что серия взрывов ночью была слышна и в разных районах областного центра - также временно подконтрольного Украине города Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230508/naemniki-1870407486.html
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украина
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в мире, украина, киев, харьковская область, владимир рогов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Харьковская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ
В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили воздушную тревогу в Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена примерно в 05.34 (совпадает с мск).
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Ранее воздушная тревога, объявленная на Украине вечером в воскресенье, была отменена к утру понедельника. Поздно вечером в воскресенье тревога была объявлена в Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Ближе к полуночи тревогу объявили в Житомирской и Сумской областях. Позднее тревога была также объявлена в Киеве и Киевской области.
Уже в ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в ряде городов и областей Украины, включая Киев, после звучавшей там воздушной тревоги. Также сообщалось о взрывах и пожаре в Одессе.
В свою очередь, глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал об ударе по украинским складам и позициям в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также что серия взрывов ночью была слышна и в разных районах областного центра - также временно подконтрольного Украине города Запорожье.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевХарьковская областьВладимир РоговВооруженные силы РФ
 
 
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