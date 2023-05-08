В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Харьковской области
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена примерно в 05.34 (совпадает с мск).
Ранее воздушная тревога, объявленная на Украине вечером в воскресенье, была отменена к утру понедельника. Поздно вечером в воскресенье тревога была объявлена в Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Ближе к полуночи тревогу объявили в Житомирской и Сумской областях. Позднее тревога была также объявлена в Киеве и Киевской области.
Уже в ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в ряде городов и областей Украины, включая Киев, после звучавшей там воздушной тревоги. Также сообщалось о взрывах и пожаре в Одессе.
В свою очередь, глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал об ударе по украинским складам и позициям в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также что серия взрывов ночью была слышна и в разных районах областного центра - также временно подконтрольного Украине города Запорожье.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.