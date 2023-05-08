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На Украине отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/trevoga-1870408058.html
На Украине отменили воздушную тревогу
На Украине отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.05.2023
На Украине отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога, объявленная на Украине вечером в воскресенье, была отменена к утру понедельника, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T05:17
2023-05-08T05:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
днепропетровская область
владимир рогов
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Воздушная тревога, объявленная на Украине вечером в воскресенье, была отменена к утру понедельника, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Поздно вечером в воскресенье тревога была объявлена в Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Ближе к полуночи тревогу объявили в Житомирской и Сумской областях. Позднее тревога была также объявлена в Киеве и Киевской области. Уже в ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в ряде городов и областей Украины, включая Киев, после звучавшей там воздушной тревоги. Также сообщалось о взрывах и пожаре в Одессе. В свою очередь, глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал об ударе по украинским складам и позициям в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также что серия взрывов ночью была слышна и в разных районах областного центра - также временно подконтрольного Украине города Запорожье.
https://ria.ru/20230508/naemniki-1870407486.html
украина
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в мире, украина, киев, днепропетровская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Днепропетровская область, Владимир Рогов
На Украине отменили воздушную тревогу

На Украине отменили воздушную тревогу, введенную вечером в воскресенье

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Воздушная тревога, объявленная на Украине вечером в воскресенье, была отменена к утру понедельника, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Поздно вечером в воскресенье тревога была объявлена в Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Ближе к полуночи тревогу объявили в Житомирской и Сумской областях. Позднее тревога была также объявлена в Киеве и Киевской области.
Уже в ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в ряде городов и областей Украины, включая Киев, после звучавшей там воздушной тревоги. Также сообщалось о взрывах и пожаре в Одессе.
В свою очередь, глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал об ударе по украинским складам и позициям в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также что серия взрывов ночью была слышна и в разных районах областного центра - также временно подконтрольного Украине города Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДнепропетровская областьВладимир Рогов
 
 
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