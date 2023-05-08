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На ЗАЭС приостановили работу блоков из-за непредсказуемых действий Киева - РИА Новости, 08.05.2023
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19:50 08.05.2023 (обновлено: 20:05 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/stantsiya-1870513586.html
На ЗАЭС приостановили работу блоков из-за непредсказуемых действий Киева
На ЗАЭС приостановили работу блоков из-за непредсказуемых действий Киева - РИА Новости, 08.05.2023
На ЗАЭС приостановили работу блоков из-за непредсказуемых действий Киева
На Запорожской АЭС приостановили работу блоков из-за непредсказуемых действий со стороны Украины, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T19:50
2023-05-08T20:05
в мире
киев
днепр (город)
энергодар
евгений балицкий
запорожская аэс
украина
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. На Запорожской АЭС приостановили работу блоков из-за непредсказуемых действий со стороны Украины, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью телеканалу "Крым 24".Он напомнил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся после того, как киевские власти приняли решение начать сбрасывать воду с плотин."Мы понимаем, что это манипуляция. Поэтому сейчас атомные реакторы приостановлены. Пятый реактор находится в горячем резерве. Мы не понимаем, что эта обезьяна с гранатой может исполнить, поэтому приостанавливаем работу блоков", — пояснил чиновник.В пятницу директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что все блоки станции остановлены, оборудование обслуживается согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре прошлого года она перешла в собственность России.
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в мире, киев, днепр (город), энергодар, евгений балицкий, запорожская аэс, украина
В мире, Киев, Днепр (город), Энергодар, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Украина
На ЗАЭС приостановили работу блоков из-за непредсказуемых действий Киева

Балицкий заявил, что блоки Запорожской АЭС остановили работу из-за непредсказуемости Киева

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. На Запорожской АЭС приостановили работу блоков из-за непредсказуемых действий со стороны Украины, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью телеканалу "Крым 24".
Он напомнил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся после того, как киевские власти приняли решение начать сбрасывать воду с плотин.

Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки из-за половодья, сброса воды с подконтрольных киевским властям ГЭС выше по течению Днепра и обстрелов станции со стороны ВСУ. Дальнейшее повышение могло привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская, подтоплению близлежащих городов и сел и Запорожской АЭС. Во избежание этого на Каховской ГЭС приступили к сбросу воды.

"Мы понимаем, что это манипуляция. Поэтому сейчас атомные реакторы приостановлены. Пятый реактор находится в горячем резерве. Мы не понимаем, что эта обезьяна с гранатой может исполнить, поэтому приостанавливаем работу блоков", — пояснил чиновник.
В пятницу директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что все блоки станции остановлены, оборудование обслуживается согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре прошлого года она перешла в собственность России.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
В миреКиевДнепр (город)ЭнергодарЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСУкраина
 
 
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