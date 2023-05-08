https://ria.ru/20230508/ssha-1870529303.html

США грозили аннулированием паспортов желавшим посетить Россию ветеранам

США грозили аннулированием паспортов желавшим посетить Россию ветеранам - РИА Новости, 08.05.2023

США грозили аннулированием паспортов желавшим посетить Россию ветеранам

Власти США угрожали аннулировать паспорта американским ветеранам Второй мировой войны, изъявившим желание посетить Москву для участия в праздничных мероприятиях РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T22:43

2023-05-08T22:43

2023-05-08T23:03

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сша

россия

москва

анатолий антонов

день победы

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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Власти США угрожали аннулировать паспорта американским ветеранам Второй мировой войны, изъявившим желание посетить Москву для участия в праздничных мероприятиях 9 Мая, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в видеообращении по случаю Дня Победы."Второй год подряд усилиями администрации США сорвана поездка американских участников Второй мировой войны на парад Победы. На фронтовиков оказывалось беспрецедентное давление. Их даже запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию и принять участие в праздновании 78-й годовщины Великой Победы", — рассказал он.Как отметил дипломат, ветераны из США долго ждали поездки в столицу в надежде увидеть собратьев по оружию, поскольку в следующем году "это будет сделать труднее". Своим решением администрация Белого дома, по сути, не позволила мечте фронтовиков сбыться, отметил он.Посол выразил уверенность, такая враждебная политика Вашингтона не подорвет дух боевого товарищества времен Великой Отечественной войны. Он также подчеркнул, что Россия считает своим долгом защищать правду о героях.

https://ria.ru/20230508/parizh-1870479269.html

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html

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в мире, сша, россия, москва, анатолий антонов, день победы