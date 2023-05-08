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США грозили аннулированием паспортов желавшим посетить Россию ветеранам - РИА Новости, 08.05.2023
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22:43 08.05.2023 (обновлено: 23:03 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/ssha-1870529303.html
США грозили аннулированием паспортов желавшим посетить Россию ветеранам
США грозили аннулированием паспортов желавшим посетить Россию ветеранам - РИА Новости, 08.05.2023
США грозили аннулированием паспортов желавшим посетить Россию ветеранам
Власти США угрожали аннулировать паспорта американским ветеранам Второй мировой войны, изъявившим желание посетить Москву для участия в праздничных мероприятиях РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T22:43
2023-05-08T23:03
в мире
сша
россия
москва
анатолий антонов
день победы
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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Власти США угрожали аннулировать паспорта американским ветеранам Второй мировой войны, изъявившим желание посетить Москву для участия в праздничных мероприятиях 9 Мая, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в видеообращении по случаю Дня Победы."Второй год подряд усилиями администрации США сорвана поездка американских участников Второй мировой войны на парад Победы. На фронтовиков оказывалось беспрецедентное давление. Их даже запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию и принять участие в праздновании 78-й годовщины Великой Победы", — рассказал он.Как отметил дипломат, ветераны из США долго ждали поездки в столицу в надежде увидеть собратьев по оружию, поскольку в следующем году "это будет сделать труднее". Своим решением администрация Белого дома, по сути, не позволила мечте фронтовиков сбыться, отметил он.Посол выразил уверенность, такая враждебная политика Вашингтона не подорвет дух боевого товарищества времен Великой Отечественной войны. Он также подчеркнул, что Россия считает своим долгом защищать правду о героях.
https://ria.ru/20230508/parizh-1870479269.html
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в мире, сша, россия, москва, анатолий антонов, день победы
В мире, США, Россия, Москва, Анатолий Антонов, День Победы
США грозили аннулированием паспортов желавшим посетить Россию ветеранам

Антонов: США грозили аннулировать паспорта ветеранов, желающих посетить Москву 9 мая

© Fotolia / alphadogdesignПаспорт гражданина США
Паспорт гражданина США - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Fotolia / alphadogdesign
Паспорт гражданина США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Власти США угрожали аннулировать паспорта американским ветеранам Второй мировой войны, изъявившим желание посетить Москву для участия в праздничных мероприятиях 9 Мая, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в видеообращении по случаю Дня Победы.
"Второй год подряд усилиями администрации США сорвана поездка американских участников Второй мировой войны на парад Победы. На фронтовиков оказывалось беспрецедентное давление. Их даже запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию и принять участие в праздновании 78-й годовщины Великой Победы", — рассказал он.
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Как отметил дипломат, ветераны из США долго ждали поездки в столицу в надежде увидеть собратьев по оружию, поскольку в следующем году "это будет сделать труднее". Своим решением администрация Белого дома, по сути, не позволила мечте фронтовиков сбыться, отметил он.
«

"Этот шаг оскорбителен не только для ветеранов, сражавшихся против нацизма, но и для всех, кто помнит священный подвиг. Мы хотим, чтобы американские фронтовики знали: Россия гордится их вкладом в общую Победу", — сказал Антонов.

Посол выразил уверенность, такая враждебная политика Вашингтона не подорвет дух боевого товарищества времен Великой Отечественной войны.
Он также подчеркнул, что Россия считает своим долгом защищать правду о героях.
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