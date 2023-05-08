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В Вашингтоне осквернили православную часовню - РИА Новости, 08.05.2023
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16:35 08.05.2023 (обновлено: 19:49 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/ssha-1870483592.html
В Вашингтоне осквернили православную часовню
В Вашингтоне осквернили православную часовню - РИА Новости, 08.05.2023
В Вашингтоне осквернили православную часовню
В Вашингтоне осквернили русскую православную часовню, сообщил РИА Новости протоиерей Виктор Потапов. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T16:35
2023-05-08T19:49
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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. В Вашингтоне осквернили русскую православную часовню, сообщил РИА Новости протоиерей Виктор Потапов.Часовня в честь мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери действует при соборе Святого Иоанна Предтечи на старейшем столичном кладбище Рок-Крик. По словам Потапова, вандалы взломали двери, разбили окна и разбросали утварь."Но самое ужасное, что я обнаружил: кто-то испачкал золотой краской фреску святого Иоанна. Они замазали ему лицо и нанесли на фреску своего рода буквы — латинские или греческие", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что случившееся могло быть как преступлением на почве ненависти, так и рядовым случаем вандализма. Отец Виктор, настоятель собора Святого Иоанна Предтечи, добавил, что планирует обратиться в полицию.
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В Вашингтоне осквернили православную часовню

На кладбище в Вашингтоне осквернили русскую православную часовню

© Фото : РИА НовостиНеизвестные осквернили русскую православную часовню на кладбище в Вашингтоне
Неизвестные осквернили русскую православную часовню на кладбище в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Фото : РИА Новости
Неизвестные осквернили русскую православную часовню на кладбище в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. В Вашингтоне осквернили русскую православную часовню, сообщил РИА Новости протоиерей Виктор Потапов.
Часовня в честь мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери действует при соборе Святого Иоанна Предтечи на старейшем столичном кладбище Рок-Крик. По словам Потапова, вандалы взломали двери, разбили окна и разбросали утварь.
© Фото : РИА НовостиНеизвестные осквернили русскую православную часовню на кладбище в Вашингтоне
Неизвестные осквернили русскую православную часовню на кладбище в Вашингтоне
Неизвестные осквернили русскую православную часовню на кладбище в Вашингтоне
© Фото : РИА Новости
1 из 2
© Фото : РИА НовостиНеизвестные осквернили русскую православную часовню на кладбище в Вашингтоне
Неизвестные осквернили русскую православную часовню на кладбище в Вашингтоне
Неизвестные осквернили русскую православную часовню на кладбище в Вашингтоне
© Фото : РИА Новости
2 из 2
Неизвестные осквернили русскую православную часовню на кладбище в Вашингтоне
© Фото : РИА Новости
1 из 2
Неизвестные осквернили русскую православную часовню на кладбище в Вашингтоне
© Фото : РИА Новости
2 из 2
"Но самое ужасное, что я обнаружил: кто-то испачкал золотой краской фреску святого Иоанна. Они замазали ему лицо и нанесли на фреску своего рода буквы — латинские или греческие", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что случившееся могло быть как преступлением на почве ненависти, так и рядовым случаем вандализма. Отец Виктор, настоятель собора Святого Иоанна Предтечи, добавил, что планирует обратиться в полицию.
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