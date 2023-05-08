В Вашингтоне осквернили православную часовню

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. В Вашингтоне осквернили русскую православную часовню, сообщил РИА Новости протоиерей Виктор Потапов.Часовня в честь мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери действует при соборе Святого Иоанна Предтечи на старейшем столичном кладбище Рок-Крик. По словам Потапова, вандалы взломали двери, разбили окна и разбросали утварь."Но самое ужасное, что я обнаружил: кто-то испачкал золотой краской фреску святого Иоанна. Они замазали ему лицо и нанесли на фреску своего рода буквы — латинские или греческие", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что случившееся могло быть как преступлением на почве ненависти, так и рядовым случаем вандализма. Отец Виктор, настоятель собора Святого Иоанна Предтечи, добавил, что планирует обратиться в полицию.
Неизвестные осквернили русскую православную часовню на кладбище в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. В Вашингтоне осквернили русскую православную часовню, сообщил РИА Новости протоиерей Виктор Потапов.
Часовня в честь мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери действует при соборе Святого Иоанна Предтечи на старейшем столичном кладбище Рок-Крик. По словам Потапова, вандалы взломали двери, разбили окна и разбросали утварь.
"Но самое ужасное, что я обнаружил: кто-то испачкал золотой краской фреску святого Иоанна. Они замазали ему лицо и нанесли на фреску своего рода буквы — латинские или греческие", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что случившееся могло быть как преступлением на почве ненависти, так и рядовым случаем вандализма. Отец Виктор, настоятель собора Святого Иоанна Предтечи, добавил, что планирует обратиться в полицию.
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