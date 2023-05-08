https://ria.ru/20230508/ssha-1870483592.html

В Вашингтоне осквернили православную часовню

В Вашингтоне осквернили православную часовню - РИА Новости, 08.05.2023

В Вашингтоне осквернили православную часовню

В Вашингтоне осквернили русскую православную часовню, сообщил РИА Новости протоиерей Виктор Потапов. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T16:35

2023-05-08T16:35

2023-05-08T19:49

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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. В Вашингтоне осквернили русскую православную часовню, сообщил РИА Новости протоиерей Виктор Потапов.Часовня в честь мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери действует при соборе Святого Иоанна Предтечи на старейшем столичном кладбище Рок-Крик. По словам Потапова, вандалы взломали двери, разбили окна и разбросали утварь."Но самое ужасное, что я обнаружил: кто-то испачкал золотой краской фреску святого Иоанна. Они замазали ему лицо и нанесли на фреску своего рода буквы — латинские или греческие", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что случившееся могло быть как преступлением на почве ненависти, так и рядовым случаем вандализма. Отец Виктор, настоятель собора Святого Иоанна Предтечи, добавил, что планирует обратиться в полицию.

https://ria.ru/20230504/vandalizm-1869589019.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, вашингтон (штат), в мире