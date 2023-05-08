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В Запорожской области обстановку на линии фронта назвали напряженной

В Запорожской области обстановку на линии фронта назвали напряженной - РИА Новости, 08.05.2023

В Запорожской области обстановку на линии фронта назвали напряженной

Обстановка на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается напряженной, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T18:31

2023-05-08T18:31

2023-05-08T18:31

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

киев

россия

евгений балицкий

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Обстановка на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается напряженной, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление украинских войск может начаться в ближайшие дни. При этом принято решение жителей 18 прифронтовых поселений переместить в целях безопасности вглубь региона из-за усилившихся обстрелов со стороны украинских военных. "Обстановка остается напряженной. Противник демонстрирует готовность к активизации боевых действий, а также активизировал обстрелы прифронтовых населенных пунктов. Наша армия готовится дать отпор украинским боевикам, если те решат сунуться", - сказал Рогов. При этом, по его словам, минувшей ночью по позициям украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области нанесены ракетные удары по местах скопления техники и боеприпасов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

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в мире, запорожская область, киев, россия, евгений балицкий, владимир рогов