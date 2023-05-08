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Киев потерял более 380 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости, 08.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/spetsoperatsiya-1870469107.html
Киев потерял более 380 военных и наемников на Донецком направлении
Киев потерял более 380 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости, 08.05.2023
Киев потерял более 380 военных и наемников на Донецком направлении
"Южная" группировка ВС РФ на Донецком направлении за сутки уничтожила более 380 украинских военных и наемников, а также 15 единиц техники и два склада с... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:47
2023-05-08T14:47
специальная военная операция на украине
россия
киев
краматорск
безопасность
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на Донецком направлении за сутки уничтожила более 380 украинских военных и наемников, а также 15 единиц техники и два склада с боеприпасами, сообщили в понедельник в Минобороны России."За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач. За сутки потери противника составили более 380 украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы Д-20, а также одна Д-30", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Верхнекаменского и Краматорска в ДНР уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад украинской армии.
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россия, киев, краматорск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Краматорск, Безопасность
Киев потерял более 380 военных и наемников на Донецком направлении

Минобороны: Киев потерял более 380 военных и наемников на Донецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ
Артиллеристы вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Артиллеристы вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на Донецком направлении за сутки уничтожила более 380 украинских военных и наемников, а также 15 единиц техники и два склада с боеприпасами, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач. За сутки потери противника составили более 380 украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы Д-20, а также одна Д-30", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Верхнекаменского и Краматорска в ДНР уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад украинской армии.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 мая, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевКраматорскБезопасность
 
 
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