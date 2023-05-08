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Российские штурмовики продолжают наступление в Артемовске

Российские штурмовики продолжают наступление в Артемовске - РИА Новости, 08.05.2023

Российские штурмовики продолжают наступление в Артемовске

Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска, ВДВ оказывают им поддержку и сковывают противника на флангах, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T14:40

2023-05-08T14:40

2023-05-08T14:44

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

безопасность

донецкая народная республика

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска, ВДВ оказывают им поддержку и сковывают противника на флангах, сообщили в понедельник в Минобороны России."На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части города Артемовск Донецкой народной республики. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Ступочки и Часов Яр Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.

артемовск

россия

донецкая народная республика

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артемовск, россия, безопасность, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины