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Российские штурмовики продолжают наступление в Артемовске
Российские штурмовики продолжают наступление в Артемовске - РИА Новости, 08.05.2023
Российские штурмовики продолжают наступление в Артемовске
Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска, ВДВ оказывают им поддержку и сковывают противника на флангах, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:40
2023-05-08T14:40
2023-05-08T14:44
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
безопасность
донецкая народная республика
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска, ВДВ оказывают им поддержку и сковывают противника на флангах, сообщили в понедельник в Минобороны России."На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части города Артемовск Донецкой народной республики. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Ступочки и Часов Яр Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.
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артемовск, россия, безопасность, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Российские штурмовики продолжают наступление в Артемовске
Минобороны: российские штурмовики продолжают наступление в западной части Артемовска