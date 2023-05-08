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СК начал проверку после того, как женщину в Печоре искусала стая собак - РИА Новости, 08.05.2023
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17:30 08.05.2023 (обновлено: 18:24 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/sobaki-1870494049.html
СК начал проверку после того, как женщину в Печоре искусала стая собак
СК начал проверку после того, как женщину в Печоре искусала стая собак - РИА Новости, 08.05.2023
СК начал проверку после того, как женщину в Печоре искусала стая собак
В Печоре в связи с информацией о нападении безнадзорных собак на женщину организована процессуальная проверка, сообщает пресс-служба СУСК по Коми. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:30
2023-05-08T18:24
происшествия
печора
республика коми
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. В Печоре в связи с информацией о нападении безнадзорных собак на женщину организована процессуальная проверка, сообщает пресс-служба СУСК по Коми. По предварительным данным, 7 мая в районе железнодорожной части города на женщину, которая шла с работы домой, напала стая безнадзорных собак. Отогнал животных мужчина-сторож. Женщину с множественными укушенными ранами в области головы, рук и ног госпитализировали.
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печора
республика коми
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происшествия, печора, республика коми, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Печора, Республика Коми, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК начал проверку после того, как женщину в Печоре искусала стая собак

В Коми СК организовал проверку после того, как женщину в Печоре искусала стая собак

© Flickr / chefjancrisЗлая собака
Злая собака - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Flickr / chefjancris
Злая собака. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. В Печоре в связи с информацией о нападении безнадзорных собак на женщину организована процессуальная проверка, сообщает пресс-служба СУСК по Коми.
«
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по опубликованной в одном из мессенджеров информации о нападении собак на женщину организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, 7 мая в районе железнодорожной части города на женщину, которая шла с работы домой, напала стая безнадзорных собак. Отогнал животных мужчина-сторож. Женщину с множественными укушенными ранами в области головы, рук и ног госпитализировали.
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ПроисшествияПечораРеспублика КомиСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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