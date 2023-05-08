https://ria.ru/20230508/sobaki-1870494049.html

СК начал проверку после того, как женщину в Печоре искусала стая собак

СК начал проверку после того, как женщину в Печоре искусала стая собак - РИА Новости, 08.05.2023

СК начал проверку после того, как женщину в Печоре искусала стая собак

В Печоре в связи с информацией о нападении безнадзорных собак на женщину организована процессуальная проверка, сообщает пресс-служба СУСК по Коми. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T17:30

2023-05-08T17:30

2023-05-08T18:24

происшествия

печора

республика коми

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. В Печоре в связи с информацией о нападении безнадзорных собак на женщину организована процессуальная проверка, сообщает пресс-служба СУСК по Коми. По предварительным данным, 7 мая в районе железнодорожной части города на женщину, которая шла с работы домой, напала стая безнадзорных собак. Отогнал животных мужчина-сторож. Женщину с множественными укушенными ранами в области головы, рук и ног госпитализировали.

https://ria.ru/20230508/politsiya-1870471154.html

печора

республика коми

россия

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происшествия, печора, республика коми, следственный комитет россии (ск рф), россия