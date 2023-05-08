https://ria.ru/20230508/snaypery-1870409469.html
В Марьинке российские снайперы уничтожили украинского корректировщика огня
В Марьинке российские снайперы уничтожили украинского корректировщика огня - РИА Новости, 08.05.2023
В Марьинке российские снайперы уничтожили украинского корректировщика огня
Снайперы Южной группировки войск двумя выстрелами уничтожили украинского корректировщика, следившего за передвижением российских военных в Марьинке (ДНР),... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T06:04
2023-05-08T06:04
2023-05-08T08:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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вадим астафьев
денис пушилин
безопасность
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ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Снайперы Южной группировки войск двумя выстрелами уничтожили украинского корректировщика, следившего за передвижением российских военных в Марьинке (ДНР), рассказал РИА Новости снайпер с позывным "Альфа". Как пояснил снайпер, он и его напарник обнаружили цель, увидели тепловую сигнатуру (изображение) в проеме двери, посчитали расстояние и с поправкой сделали два выстрела. "Наблюдатель находится на позиции, прячется и пытается вычислить наше передвижение и наводить украинскую артиллерию, такие попытки нужно сразу пресекать, как только видишь цель — ее нужно сразу убрать", — отметил "Альфа". Он добавил, что сейчас противник передвигается "близко к земле".Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что практически все позиции украинских войск в Марьинке находятся под огневым контролем российских сил, освобождено подавляющее большинство кварталов. В свою очередь, начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев сообщил РИА Новости в пятницу, что российские военнослужащие сорвали ротацию украинских войск у четырех населенных пунктов в республике, в том числе в районе Марьинки.
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Российский снайпер об уничтожении корректировщика огня в Марьинке
Российский снайпер об уничтожении корректировщика огня в Марьинке
2023-05-08T06:04
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донецкая народная республика, россия, вадим астафьев, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вадим Астафьев, Денис Пушилин, Безопасность
В Марьинке российские снайперы уничтожили украинского корректировщика огня
Российский военнослужащий: снайперы уничтожили в Марьинке украинского корректировщика огня
ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Снайперы Южной группировки войск двумя выстрелами уничтожили украинского корректировщика, следившего за передвижением российских военных в Марьинке (ДНР), рассказал РИА Новости снайпер с позывным "Альфа".
Как пояснил снайпер, он и его напарник обнаружили цель, увидели тепловую сигнатуру (изображение) в проеме двери, посчитали расстояние и с поправкой сделали два выстрела.
В Марьинке идут тяжелые бои за каждый метр, заявил российский боец
"Наблюдатель находится на позиции, прячется и пытается вычислить наше передвижение и наводить украинскую артиллерию, такие попытки нужно сразу пресекать, как только видишь цель — ее нужно сразу убрать", — отметил "Альфа".
Он добавил, что сейчас противник передвигается "близко к земле".
«
"Мы ему всячески мешаем, поражаем цели. Делаем все, что от нас зависит, пытаемся быстрее приблизить победу", — сказал собеседник агентства.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин
заявил, что практически все позиции украинских войск в Марьинке находятся под огневым контролем российских сил, освобождено подавляющее большинство кварталов. В свою очередь, начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев
сообщил РИА Новости в пятницу, что российские военнослужащие сорвали ротацию украинских войск у четырех населенных пунктов в республике, в том числе в районе Марьинки.