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Российские военные поразили склад с техникой ВСУ в Харьковской области
Российские военные поразили склад с техникой ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.05.2023
Российские военные поразили склад с техникой ВСУ в Харьковской области
Российские военные поразили в Харьковской области склад с вооружением и военной техникой украинской группировки войск, сообщило в понедельник в сводке... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:45
2023-05-08T14:45
2023-05-08T15:10
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
балаклея
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские военные поразили в Харьковской области склад с вооружением и военной техникой украинской группировки войск, сообщило в понедельник в сводке министерство обороны РФ. В целом, российскими военными за сутки поражены 96 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 107 районах, отмечает МО РФ.
харьковская область
балаклея
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, балаклея, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Балаклея, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили склад с техникой ВСУ в Харьковской области
Минобороны России сообщило о поражении в Харьковской области склада с украинской техникой