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Российские военные поразили склад с техникой ВСУ в Харьковской области

Российские военные поразили склад с техникой ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.05.2023

Российские военные поразили склад с техникой ВСУ в Харьковской области

Российские военные поразили в Харьковской области склад с вооружением и военной техникой украинской группировки войск, сообщило в понедельник в сводке... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T14:45

2023-05-08T14:45

2023-05-08T15:10

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

балаклея

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские военные поразили в Харьковской области склад с вооружением и военной техникой украинской группировки войск, сообщило в понедельник в сводке министерство обороны РФ. В целом, российскими военными за сутки поражены 96 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 107 районах, отмечает МО РФ.

харьковская область

балаклея

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, балаклея, министерство обороны рф (минобороны рф)