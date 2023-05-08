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Российские военные поразили склад с техникой ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.05.2023
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14:45 08.05.2023 (обновлено: 15:10 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/sklad-1870468790.html
Российские военные поразили склад с техникой ВСУ в Харьковской области
Российские военные поразили склад с техникой ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.05.2023
Российские военные поразили склад с техникой ВСУ в Харьковской области
Российские военные поразили в Харьковской области склад с вооружением и военной техникой украинской группировки войск, сообщило в понедельник в сводке... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:45
2023-05-08T15:10
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
балаклея
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские военные поразили в Харьковской области склад с вооружением и военной техникой украинской группировки войск, сообщило в понедельник в сводке министерство обороны РФ. В целом, российскими военными за сутки поражены 96 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 107 районах, отмечает МО РФ.
харьковская область
балаклея
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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, балаклея, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Балаклея, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили склад с техникой ВСУ в Харьковской области

Минобороны России сообщило о поражении в Харьковской области склада с украинской техникой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские военные поразили в Харьковской области склад с вооружением и военной техникой украинской группировки войск, сообщило в понедельник в сводке министерство обороны РФ.
«
"В районе населенного пункта Балаклея Харьковской области поражен склад с вооружением и военной техникой группировки войск ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
В целом, российскими военными за сутки поражены 96 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 107 районах, отмечает МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 мая, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХарьковская областьБалаклеяМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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