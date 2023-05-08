https://ria.ru/20230508/siriya-1870520035.html

США заявили, что Сирия не заслужила возвращения в ЛАГ

США заявили, что Сирия не заслужила возвращения в ЛАГ - РИА Новости, 08.05.2023

США заявили, что Сирия не заслужила возвращения в ЛАГ

США считают, что Сирия не заслужила восстановления в членах Лиги арабских государств (ЛАГ), и не намерены сами нормализовывать отношения с ней, заявил... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T20:56

2023-05-08T20:56

2023-05-08T21:24

сша

сирия

лига арабских государств

в мире

дамаск (город)

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США считают, что Сирия не заслужила восстановления в членах Лиги арабских государств (ЛАГ), и не намерены сами нормализовывать отношения с ней, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.Вместе с тем Патель выразил надежду, что соседи по региону воспользуются прямыми каналами связи с Сирией для корректировки проблемных, с точки зрения США, моментов.Главы МИД ЛАГ в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после почти 12-летнего перерыва.Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.

https://ria.ru/20230316/asad-1858158216.html

сша

сирия

дамаск (город)

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сша, сирия, лига арабских государств, в мире, дамаск (город)