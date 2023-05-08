США заявили, что Сирия не заслужила возвращения в ЛАГ
Госдеп: Сирия не заслуживает возвращения в ЛАГ, США не планируют налаживать отношения
© AP Photo / Egyptian Ministry of Foreign AffairsЗаседание министров иностранных дел Лиги арабских государств
© AP Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
Заседание министров иностранных дел Лиги арабских государств. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США считают, что Сирия не заслужила восстановления в членах Лиги арабских государств (ЛАГ), и не намерены сами нормализовывать отношения с ней, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
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"Мы дали ясно понять всем нашим партнерам, что Сирия не заслуживает повторного принятия в Лигу арабских государств… Мы не пойдем на нормализацию отношений с режимом (президента Сирии Башара) Асада и не поддерживаем в этом наших союзников и партнеров", - сказал он на брифинге для СМИ.
Вместе с тем Патель выразил надежду, что соседи по региону воспользуются прямыми каналами связи с Сирией для корректировки проблемных, с точки зрения США, моментов.
Главы МИД ЛАГ в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после почти 12-летнего перерыва.
Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.