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ОАЭ поприветствовали в СБ ООН возвращение Сирии в ЛАГ
ОАЭ поприветствовали в СБ ООН возвращение Сирии в ЛАГ - РИА Новости, 08.05.2023
ОАЭ поприветствовали в СБ ООН возвращение Сирии в ЛАГ
Политический координатор постпредства ОАЭ при ООН Гасак Шахин поприветствовала на заседании Совбеза возвращение Сирии в состав Лиги арабских государств и... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T19:27
2023-05-08T19:27
2023-05-08T19:27
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ООН, 8 мая - РИА Новости. Политический координатор постпредства ОАЭ при ООН Гасак Шахин поприветствовала на заседании Совбеза возвращение Сирии в состав Лиги арабских государств и выразила надежду, что этот шаг проложит путь к урегулированию сирийского кризиса на основе арабского подхода. "Прежде всего, я хотела бы поприветствовать принятое вчера арабскими странами решение вновь принять Сирию в Лигу арабских государств. Это основано на нашей общей вере в важность эффективной роли арабских стран для урегулирования арабских кризисов и восстановления безопасности и стабильности в регионе", - сказала Шахин. "Мы надеемся, что этот шаг проложит путь к урегулированию сирийского кризиса с помощью четкого арабского подхода и что сирийский народ, наконец, увидит проблеск надежды после многих лет войны", - добавила она. Главы МИД ЛАГ в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после почти 12-летнего перерыва. Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
https://ria.ru/20230507/katar-1870393750.html
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в мире, сирия, оаэ, дамаск (город), лаг, лига арабских государств, оон
В мире, Сирия, ОАЭ, Дамаск (город), ЛАГ, Лига арабских государств, ООН
ОАЭ поприветствовали в СБ ООН возвращение Сирии в ЛАГ
ОАЭ поприветствовали в СБ ООН возвращение Сирии в ЛАГ и выразили надежду на урегулирование
ООН, 8 мая - РИА Новости. Политический координатор постпредства ОАЭ при ООН Гасак Шахин поприветствовала на заседании Совбеза возвращение Сирии в состав Лиги арабских государств и выразила надежду, что этот шаг проложит путь к урегулированию сирийского кризиса на основе арабского подхода.
"Прежде всего, я хотела бы поприветствовать принятое вчера арабскими странами решение вновь принять Сирию в Лигу арабских государств. Это основано на нашей общей вере в важность эффективной роли арабских стран для урегулирования арабских кризисов и восстановления безопасности и стабильности в регионе", - сказала Шахин.
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"Мы надеемся, что этот шаг проложит путь к урегулированию сирийского кризиса с помощью четкого арабского подхода и что сирийский народ, наконец, увидит проблеск надежды после многих лет войны", - добавила она.
Главы МИД ЛАГ
в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после почти 12-летнего перерыва.
Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска
. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
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