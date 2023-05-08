https://ria.ru/20230508/siriya-1870415028.html

В Иране приветствовали возвращение Сирии в Лигу арабских государств

В Иране приветствовали возвращение Сирии в Лигу арабских государств - РИА Новости, 08.05.2023

В Иране приветствовали возвращение Сирии в Лигу арабских государств

Возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ) способствует установлению стабильности в регионе и уменьшению иностранного... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T08:31

2023-05-08T08:31

2023-05-08T08:31

в мире

сирия

иран

дамаск (город)

лаг

лига арабских государств

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ) способствует установлению стабильности в регионе и уменьшению иностранного вмешательства в его проблемы, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Главы МИД ЛАГ в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва. "Разрешение разногласий между исламскими странами (возвращение Сирии в ЛАГ - ред.), а также сближение и синергия между ними имеют положительные результаты в плане стабильности и всеобщего мира и являются основой для сокращения корыстного вмешательства иностранных сил в региональные проблемы… Исламская Республика Иран приветствует такой подход", – приводит слова Канаани агентство IRNA. Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.

https://ria.ru/20230507/lag-1870397532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, иран, дамаск (город), лаг, лига арабских государств