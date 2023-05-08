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В Иране приветствовали возвращение Сирии в Лигу арабских государств - РИА Новости, 08.05.2023
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08:31 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/siriya-1870415028.html
В Иране приветствовали возвращение Сирии в Лигу арабских государств
В Иране приветствовали возвращение Сирии в Лигу арабских государств - РИА Новости, 08.05.2023
В Иране приветствовали возвращение Сирии в Лигу арабских государств
Возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ) способствует установлению стабильности в регионе и уменьшению иностранного... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T08:31
2023-05-08T08:31
в мире
сирия
иран
дамаск (город)
лаг
лига арабских государств
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ) способствует установлению стабильности в регионе и уменьшению иностранного вмешательства в его проблемы, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Главы МИД ЛАГ в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва. "Разрешение разногласий между исламскими странами (возвращение Сирии в ЛАГ - ред.), а также сближение и синергия между ними имеют положительные результаты в плане стабильности и всеобщего мира и являются основой для сокращения корыстного вмешательства иностранных сил в региональные проблемы… Исламская Республика Иран приветствует такой подход", – приводит слова Канаани агентство IRNA. Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
https://ria.ru/20230507/lag-1870397532.html
сирия
иран
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в мире, сирия, иран, дамаск (город), лаг, лига арабских государств
В мире, Сирия, Иран, Дамаск (город), ЛАГ, Лига арабских государств
В Иране приветствовали возвращение Сирии в Лигу арабских государств

В МИД Ирана заявили, что приветствуют возвращение Сирии в Лигу арабских государств

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ) способствует установлению стабильности в регионе и уменьшению иностранного вмешательства в его проблемы, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
Главы МИД ЛАГ в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.
"Разрешение разногласий между исламскими странами (возвращение Сирии в ЛАГ - ред.), а также сближение и синергия между ними имеют положительные результаты в плане стабильности и всеобщего мира и являются основой для сокращения корыстного вмешательства иностранных сил в региональные проблемы… Исламская Республика Иран приветствует такой подход", – приводит слова Канаани агентство IRNA.
Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
Заседание министров иностранных дел Лиги арабских государств - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
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