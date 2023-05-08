В Иране приветствовали возвращение Сирии в Лигу арабских государств
В МИД Ирана заявили, что приветствуют возвращение Сирии в Лигу арабских государств
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ) способствует установлению стабильности в регионе и уменьшению иностранного вмешательства в его проблемы, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
Главы МИД ЛАГ в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.
"Разрешение разногласий между исламскими странами (возвращение Сирии в ЛАГ - ред.), а также сближение и синергия между ними имеют положительные результаты в плане стабильности и всеобщего мира и являются основой для сокращения корыстного вмешательства иностранных сил в региональные проблемы… Исламская Республика Иран приветствует такой подход", – приводит слова Канаани агентство IRNA.
Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.