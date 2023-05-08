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Посольство России приветствует восстановления членства Сирии в ЛАГ - РИА Новости, 08.05.2023
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00:39 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/siriya-1870399503.html
Посольство России приветствует восстановления членства Сирии в ЛАГ
Посольство России приветствует восстановления членства Сирии в ЛАГ - РИА Новости, 08.05.2023
Посольство России приветствует восстановления членства Сирии в ЛАГ
Посольство России в Египте заявило, что приветствует решение Совета глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) о восстановлении членства Сирии в организации. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T00:39
2023-05-08T00:39
в мире
сирия
россия
египет
лига арабских государств
лаг
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КАИР, 8 мая - РИА Новости. Посольство России в Египте заявило, что приветствует решение Совета глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) о восстановлении членства Сирии в организации. Главы МИД ЛАГ в воскресенье в ходе своей внеочередной встречи одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва. "Приветствуем принятое сегодня (в воскресенье - ред.) на внеочередной сессии Совета министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) под председательством Египта решение о восстановлении полноформатного членства Сирии в организации", - сообщается в заявлении российской дипмиссии. Посольство отметило, что Россия всегда выступала за консолидацию и сплочение рядов традиционно дружественного для страны арабского сообщества. "Уверены, что возвращение в него Дамаска внесет значительный вклад в преодоление стоящих перед регионом вызовов и будет способствовать дальнейшему повышению роли ЛАГ в международных делах", - говорится в заявлении. Членство Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
https://ria.ru/20230507/siriya-1870390440.html
https://ria.ru/20230507/lag-1870397532.html
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в мире, сирия, россия, египет, лига арабских государств, лаг
В мире, Сирия, Россия, Египет, Лига арабских государств, ЛАГ
Посольство России приветствует восстановления членства Сирии в ЛАГ

Посольство России в Каире приветствует решение о восстановлении членства Сирии в ЛАГ

© AP Photo / Egyptian Ministry of Foreign AffairsЗаседание министров иностранных дел Лиги арабских государств в Каире
Заседание министров иностранных дел Лиги арабских государств в Каире - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
Заседание министров иностранных дел Лиги арабских государств в Каире. Архивное фото
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КАИР, 8 мая - РИА Новости. Посольство России в Египте заявило, что приветствует решение Совета глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) о восстановлении членства Сирии в организации.
Главы МИД ЛАГ в воскресенье в ходе своей внеочередной встречи одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.
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"Приветствуем принятое сегодня (в воскресенье - ред.) на внеочередной сессии Совета министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) под председательством Египта решение о восстановлении полноформатного членства Сирии в организации", - сообщается в заявлении российской дипмиссии.
Посольство отметило, что Россия всегда выступала за консолидацию и сплочение рядов традиционно дружественного для страны арабского сообщества.
"Уверены, что возвращение в него Дамаска внесет значительный вклад в преодоление стоящих перед регионом вызовов и будет способствовать дальнейшему повышению роли ЛАГ в международных делах", - говорится в заявлении.
Членство Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
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