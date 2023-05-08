https://ria.ru/20230508/sily-1870517403.html

СМИ: НАТО повышала готовность ВВС над Черным морем из-за российского Су-35

СМИ: НАТО повышала готовность ВВС над Черным морем из-за российского Су-35 - РИА Новости, 08.05.2023

СМИ: НАТО повышала готовность ВВС над Черным морем из-за российского Су-35

Воздушные силы НАТО привели в повышенную боевую готовность из-за приближения российского истребителя к польскому пограничному самолету над Черным морем,... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T20:31

2023-05-08T20:31

2023-05-08T21:44

черное море

россия

сша

сергей рябков

джон кирби

нато

евросоюз

су-35

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Воздушные силы НАТО привели в повышенную боевую готовность из-за приближения российского истребителя к польскому пограничному самолету над Черным морем, передает агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя альянса. "Отряды воздушного патрулирования НАТО были приведены в состояние повышенной готовности в ответ на опасное поведение российского истребителя вблизи польского самолета (пограничной службы ЕС) Frontex над Черным морем вблизи Румынии", — говорится в статье.Уточняется, что инцидент произошел в прошлую пятницу. Как рассказал источник издания, НАТО сохраняет бдительность. Он переадресовал дальнейшие вопросы польским властям. В марте координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает незаконными авиационные ограничения, которые Россия ввела над Черным морем, и не собирается их придерживаться. В свою очередь, замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Соединенные Штаты, продолжая полеты БПЛА над Черным морем, нарываются на контрмеры.На минувшей неделе Погранстража Польши сообщила, что российский истребитель Су-35 перехватил ее Turbolet L-410 над Черным морем, из-за чего произошла "сильная турбулентность польского самолета".

https://ria.ru/20230507/provokatsii-1870263213.html

https://ria.ru/20230508/flot-1869996028.html

черное море

россия

сша

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черное море, россия, сша, сергей рябков, джон кирби, нато, евросоюз, су-35, frontex