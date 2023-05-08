СМИ: НАТО повышала готовность ВВС над Черным морем из-за российского Су-35
Reuters: НАТО 5 мая повысила готовность ВВС над Черным морем из-за российского истребителя
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookГруппа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Воздушные силы НАТО привели в повышенную боевую готовность из-за приближения российского истребителя к польскому пограничному самолету над Черным морем, передает агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя альянса.
"Отряды воздушного патрулирования НАТО были приведены в состояние повышенной готовности в ответ на опасное поведение российского истребителя вблизи польского самолета (пограничной службы ЕС) Frontex над Черным морем вблизи Румынии", — говорится в статье.
Уточняется, что инцидент произошел в прошлую пятницу.
В министерстве обороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами других стран.
Как рассказал источник издания, НАТО сохраняет бдительность. Он переадресовал дальнейшие вопросы польским властям.
В марте координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает незаконными авиационные ограничения, которые Россия ввела над Черным морем, и не собирается их придерживаться.
В свою очередь, замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Соединенные Штаты, продолжая полеты БПЛА над Черным морем, нарываются на контрмеры.
На минувшей неделе Погранстража Польши сообщила, что российский истребитель Су-35 перехватил ее Turbolet L-410 над Черным морем, из-за чего произошла "сильная турбулентность польского самолета".