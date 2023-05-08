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СМИ: НАТО повышала готовность ВВС над Черным морем из-за российского Су-35 - РИА Новости, 08.05.2023
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20:31 08.05.2023 (обновлено: 21:44 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/sily-1870517403.html
СМИ: НАТО повышала готовность ВВС над Черным морем из-за российского Су-35
СМИ: НАТО повышала готовность ВВС над Черным морем из-за российского Су-35 - РИА Новости, 08.05.2023
СМИ: НАТО повышала готовность ВВС над Черным морем из-за российского Су-35
Воздушные силы НАТО привели в повышенную боевую готовность из-за приближения российского истребителя к польскому пограничному самолету над Черным морем,... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T20:31
2023-05-08T21:44
черное море
россия
сша
сергей рябков
джон кирби
нато
евросоюз
су-35
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Воздушные силы НАТО привели в повышенную боевую готовность из-за приближения российского истребителя к польскому пограничному самолету над Черным морем, передает агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя альянса. "Отряды воздушного патрулирования НАТО были приведены в состояние повышенной готовности в ответ на опасное поведение российского истребителя вблизи польского самолета (пограничной службы ЕС) Frontex над Черным морем вблизи Румынии", — говорится в статье.Уточняется, что инцидент произошел в прошлую пятницу. Как рассказал источник издания, НАТО сохраняет бдительность. Он переадресовал дальнейшие вопросы польским властям. В марте координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает незаконными авиационные ограничения, которые Россия ввела над Черным морем, и не собирается их придерживаться. В свою очередь, замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Соединенные Штаты, продолжая полеты БПЛА над Черным морем, нарываются на контрмеры.На минувшей неделе Погранстража Польши сообщила, что российский истребитель Су-35 перехватил ее Turbolet L-410 над Черным морем, из-за чего произошла "сильная турбулентность польского самолета".
https://ria.ru/20230507/provokatsii-1870263213.html
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черное море, россия, сша, сергей рябков, джон кирби, нато, евросоюз, су-35, frontex
Черное море, Россия, США, Сергей Рябков, Джон Кирби, НАТО, Евросоюз, Су-35, Frontex
СМИ: НАТО повышала готовность ВВС над Черным морем из-за российского Су-35

Reuters: НАТО 5 мая повысила готовность ВВС над Черным морем из-за российского истребителя

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookГруппа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Воздушные силы НАТО привели в повышенную боевую готовность из-за приближения российского истребителя к польскому пограничному самолету над Черным морем, передает агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя альянса.
"Отряды воздушного патрулирования НАТО были приведены в состояние повышенной готовности в ответ на опасное поведение российского истребителя вблизи польского самолета (пограничной службы ЕС) Frontex над Черным морем вблизи Румынии", — говорится в статье.
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Уточняется, что инцидент произошел в прошлую пятницу.

В министерстве обороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами других стран.

Как рассказал источник издания, НАТО сохраняет бдительность. Он переадресовал дальнейшие вопросы польским властям.
В марте координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает незаконными авиационные ограничения, которые Россия ввела над Черным морем, и не собирается их придерживаться.
В свою очередь, замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Соединенные Штаты, продолжая полеты БПЛА над Черным морем, нарываются на контрмеры.
На минувшей неделе Погранстража Польши сообщила, что российский истребитель Су-35 перехватил ее Turbolet L-410 над Черным морем, из-за чего произошла "сильная турбулентность польского самолета".
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Черное мореРоссияСШАСергей РябковДжон КирбиНАТОЕвросоюзСу-35Frontex
 
 
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