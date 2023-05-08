https://ria.ru/20230508/shtraf-1870410279.html

В Госдуме рассказали, за что можно получить штраф в собственной квартире

В Госдуме рассказали, за что можно получить штраф в собственной квартире - РИА Новости, 08.05.2023

В Госдуме рассказали, за что можно получить штраф в собственной квартире

Есть пять действий, за которые можно получить штраф, не выходя из квартиры на улицу, заявил депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин в беседе с РИА... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T06:29

2023-05-08T06:29

2023-05-08T07:37

жилье

москва

никита чаплин

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Есть пять действий, за которые можно получить штраф, не выходя из квартиры на улицу, заявил депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин в беседе с РИА Новости.Кроме того, собственники квартир должны использовать жилплощадь только для проживания, если там находится магазин или хостел, в этом случае грозит штраф до 1,5 тысячи рублей и запрет на ведение незаконной деятельности, отметил Чаплин. "Четвертое — курение на балконе. Если табачный дым или окурки попадают на имущество вашего соседа, то вас могут обязать заплатить штраф до 1,5 тысячи рублей. А если курить на детской площадке или в подъезде, то штраф может быть до трех тысяч рублей", — сообщил он. Кроме того, если нечистоплотные жильцы выбрасывают мусор в подъезд или разводят грязь в своей квартире и к соседям бегут тараканы, то им грозит штраф до трех тысяч рублей, добавил депутат. Парламентарий призвал россиян проявлять осторожность и соблюдать правила.

https://ria.ru/20230506/dacha-1870093801.html

https://ria.ru/20230507/shtrafy-1870087824.html

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жилье, москва, никита чаплин, госдума рф, единая россия, общество