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В Госдуме рассказали, за что можно получить штраф в собственной квартире - РИА Новости, 08.05.2023
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06:29 08.05.2023 (обновлено: 07:37 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/shtraf-1870410279.html
В Госдуме рассказали, за что можно получить штраф в собственной квартире
В Госдуме рассказали, за что можно получить штраф в собственной квартире - РИА Новости, 08.05.2023
В Госдуме рассказали, за что можно получить штраф в собственной квартире
Есть пять действий, за которые можно получить штраф, не выходя из квартиры на улицу, заявил депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин в беседе с РИА... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T06:29
2023-05-08T07:37
жилье
москва
никита чаплин
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Есть пять действий, за которые можно получить штраф, не выходя из квартиры на улицу, заявил депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин в беседе с РИА Новости.Кроме того, собственники квартир должны использовать жилплощадь только для проживания, если там находится магазин или хостел, в этом случае грозит штраф до 1,5 тысячи рублей и запрет на ведение незаконной деятельности, отметил Чаплин. "Четвертое — курение на балконе. Если табачный дым или окурки попадают на имущество вашего соседа, то вас могут обязать заплатить штраф до 1,5 тысячи рублей. А если курить на детской площадке или в подъезде, то штраф может быть до трех тысяч рублей", — сообщил он. Кроме того, если нечистоплотные жильцы выбрасывают мусор в подъезд или разводят грязь в своей квартире и к соседям бегут тараканы, то им грозит штраф до трех тысяч рублей, добавил депутат. Парламентарий призвал россиян проявлять осторожность и соблюдать правила.
https://ria.ru/20230506/dacha-1870093801.html
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жилье, москва, никита чаплин, госдума рф, единая россия, общество
Жилье, Москва, Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
В Госдуме рассказали, за что можно получить штраф в собственной квартире

Депутат Госдумы Чаплин: россияне могут получить штраф за шум в квартире с 22:00 до 7:00

© Fotolia / RodjulianСмежные квартиры дома
Смежные квартиры дома - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Fotolia / Rodjulian
Смежные квартиры дома. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Есть пять действий, за которые можно получить штраф, не выходя из квартиры на улицу, заявил депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин в беседе с РИА Новости.
«

"Первое — шум. Время, в которое запрещается шуметь и штраф, обычно устанавливаются региональным законодательством. Чаще всего — это время с 22:00 до 7:00 и "тихий час" в обед. В Москве, например, штраф за нарушение до 2 тысяч рублей. Второе — перепланировка. Желание объединить балкон с кухней или спальню с кухней самостоятельно — не всегда законно. Штраф до 2,5 тысячи рублей", — сообщил Чаплин.

Кроме того, собственники квартир должны использовать жилплощадь только для проживания, если там находится магазин или хостел, в этом случае грозит штраф до 1,5 тысячи рублей и запрет на ведение незаконной деятельности, отметил Чаплин.
"Четвертое — курение на балконе. Если табачный дым или окурки попадают на имущество вашего соседа, то вас могут обязать заплатить штраф до 1,5 тысячи рублей. А если курить на детской площадке или в подъезде, то штраф может быть до трех тысяч рублей", — сообщил он.
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Кроме того, если нечистоплотные жильцы выбрасывают мусор в подъезд или разводят грязь в своей квартире и к соседям бегут тараканы, то им грозит штраф до трех тысяч рублей, добавил депутат.
Парламентарий призвал россиян проявлять осторожность и соблюдать правила.
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