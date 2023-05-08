ЕС хочет запретить доступ судам, якобы обходящим санкции против России
Bloomberg: ЕС намерен запретить доступ судам, пытающимся обойти санкции против России
Катер в морском торговом порту. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Евросоюз предлагает в рамках введения новых санкций запретить доступ к своим портам для судов, которые там подозревают в обходе санкций против российской нефти, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документы ЕС.
"Европейский союз предложил запретить доступ к своим портам для судов, которые пытаются обойти санкции против российской нефти... мера является частью более широкого пакета санкций против России... так как ограничение цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты уже есть, теперь фокус на том, как закрыть лазейки и обеспечить более эффективное применение ограничений", - говорится в материале.
В ЕС утверждают, что последнее время якобы фиксируют попытки обхода санкций и ограничений цен на российскую нефть, в том числе путем трансфера грузов с одних судов на другие.
Ранее СМИ сообщили, что ЕК может предложить новый пакет санкций против России, послы стран ЕС намерены обсудить его в среду. Как передавало агентство Блумберг, основной целью "нового механизма ЕС" является удержание других стран от помощи России и подавление торговых каналов, которые якобы может использовать Москва.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.