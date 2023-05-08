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ЕС хочет запретить доступ судам, якобы обходящим санкции против России - РИА Новости, 08.05.2023
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19:46 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870512977.html
ЕС хочет запретить доступ судам, якобы обходящим санкции против России
ЕС хочет запретить доступ судам, якобы обходящим санкции против России - РИА Новости, 08.05.2023
ЕС хочет запретить доступ судам, якобы обходящим санкции против России
Евросоюз предлагает в рамках введения новых санкций запретить доступ к своим портам для судов, которые там подозревают в обходе санкций против российской нефти, РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T19:46
2023-05-08T19:46
в мире
россия
москва
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Евросоюз предлагает в рамках введения новых санкций запретить доступ к своим портам для судов, которые там подозревают в обходе санкций против российской нефти, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документы ЕС. "Европейский союз предложил запретить доступ к своим портам для судов, которые пытаются обойти санкции против российской нефти... мера является частью более широкого пакета санкций против России... так как ограничение цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты уже есть, теперь фокус на том, как закрыть лазейки и обеспечить более эффективное применение ограничений", - говорится в материале. В ЕС утверждают, что последнее время якобы фиксируют попытки обхода санкций и ограничений цен на российскую нефть, в том числе путем трансфера грузов с одних судов на другие. Ранее СМИ сообщили, что ЕК может предложить новый пакет санкций против России, послы стран ЕС намерены обсудить его в среду. Как передавало агентство Блумберг, основной целью "нового механизма ЕС" является удержание других стран от помощи России и подавление торговых каналов, которые якобы может использовать Москва. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, россия, москва, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС хочет запретить доступ судам, якобы обходящим санкции против России

Bloomberg: ЕС намерен запретить доступ судам, пытающимся обойти санкции против России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКатер в морском торговом порту
Катер в морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Катер в морском торговом порту. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Евросоюз предлагает в рамках введения новых санкций запретить доступ к своим портам для судов, которые там подозревают в обходе санкций против российской нефти, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документы ЕС.
"Европейский союз предложил запретить доступ к своим портам для судов, которые пытаются обойти санкции против российской нефти... мера является частью более широкого пакета санкций против России... так как ограничение цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты уже есть, теперь фокус на том, как закрыть лазейки и обеспечить более эффективное применение ограничений", - говорится в материале.
В ЕС утверждают, что последнее время якобы фиксируют попытки обхода санкций и ограничений цен на российскую нефть, в том числе путем трансфера грузов с одних судов на другие.
Ранее СМИ сообщили, что ЕК может предложить новый пакет санкций против России, послы стран ЕС намерены обсудить его в среду. Как передавало агентство Блумберг, основной целью "нового механизма ЕС" является удержание других стран от помощи России и подавление торговых каналов, которые якобы может использовать Москва.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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