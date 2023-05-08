https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870498283.html

ЕС введет рестрикции для нарушителей санкций против России в крайнем случае

ЕС введет рестрикции для нарушителей санкций против России в крайнем случае - РИА Новости, 08.05.2023

ЕС введет рестрикции для нарушителей санкций против России в крайнем случае

Евросоюз только в крайнем случае будет вводить экспортные ограничения против третьих стран, заподозренных в нарушении режима антироссийских санкций, передает... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T17:47

2023-05-08T17:47

2023-05-08T17:47

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Евросоюз только в крайнем случае будет вводить экспортные ограничения против третьих стран, заподозренных в нарушении режима антироссийских санкций, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейского дипломата. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия передала стран ЕС предложения по 11-му по счету пакету санкций против России. Согласно изданию Politico, новый пакет предусматривает два списка для внесения в них стран, якобы помогающих РФ обходить санкции, и товаров, экспорт которых будет запрещен. "Пока это будут пустые сосуды, которые потом можно будет наполнять по мере необходимости. Суть в том, чтобы стараться никогда не использовать их, а сначала провести дипломатическую работу и предложить техническую помощь. Только в крайнем случае мы будем прибегать к этой угрозе", - заявил дипломат агентству. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей

https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870433561.html

https://ria.ru/20230506/sanktsii-1870108930.html

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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире