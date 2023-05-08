https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870471535.html
В Швейцарии рассказали о попытках обойти санкции против России
В Швейцарии рассказали о попытках обойти санкции против России - РИА Новости, 08.05.2023
В Швейцарии рассказали о попытках обойти санкции против России
Власти Швейцарии выявили 130 предполагаемых нарушений санкционного режима, действующего против России, сообщила глава швейцарского Государственного секретариата РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T15:08
2023-05-08T15:08
2023-05-08T16:15
специальная военная операция на украине
экономика
швейцария
россия
санкции в отношении россии
реакция на санкции
credit suisse
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ЦЮРИХ, 8 мая — РИА Новости. Власти Швейцарии выявили 130 предполагаемых нарушений санкционного режима, действующего против России, сообщила глава швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда в интервью газете Tages-Anzeiger."В настоящее время насчитывается 130 предполагаемых случаев (обхода санкций. — Прим. ред.). В 29 случаях они привели к возбуждению дел об административном правонарушении и административно-уголовных дел, 14 из которых были завершены", — рассказала она.По словам главы SECO, в 36 случаях оснований для возбуждения дел не нашлось, по остальным возможным попыткам обхода санкций продолжается расследование.Швейцария присоединилась почти ко всем европейским ограничительным мерам с 24 февраля прошлого года. Так, Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 миллиарда швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов). При этом, как писали местные СМИ, банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, — 17,6 миллиарда франков (более 19 миллиардов долларов). Всего, по данным издания SonntagsZeitung, в стране задекларировано около 50 миллиардов долларов российских средств. В России не раз заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. Там все чаще звучат мнения, что введенные ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870439124.html
https://ria.ru/20230430/konfiskatsiya-1867851230.html
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РИА Новости
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В Швейцарии рассказали о попытках обойти санкции против России
Глава SECO Будлигер-Артиеда: в Швейцарии выявили 130 нарушений санкций против России