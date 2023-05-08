https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870467849.html

Странам-членам Евросоюза передали проект нового пакета санкций

Странам-членам Евросоюза передали проект нового пакета санкций - РИА Новости, 08.05.2023

Странам-членам Евросоюза передали проект нового пакета санкций

Еврокомиссия передала странам ЕС предложения по новым ограничительным мерам против России, заявил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T14:36

2023-05-08T14:36

2023-05-08T14:36

россия

эрик мамер

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Еврокомиссия передала странам ЕС предложения по новым ограничительным мерам против России, заявил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер."Пакет будет сконцентрирован на выполнении санкций, их эффективности и том, как избежать их обхода", — сказал он.Ранее Bloomberg сообщало, что основной целью этих ограничительных мер будет удержание других стран от помощи Мосве и ликвидации торговых каналов, которые она может использовать. На этом фоне Financial Times писала, что Евросоюз впервые собирается ввести санкции против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России.

https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870433561.html

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россия, эрик мамер, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире