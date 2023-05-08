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Странам-членам Евросоюза передали проект нового пакета санкций - РИА Новости, 08.05.2023
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14:36 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870467849.html
Странам-членам Евросоюза передали проект нового пакета санкций
Странам-членам Евросоюза передали проект нового пакета санкций - РИА Новости, 08.05.2023
Странам-членам Евросоюза передали проект нового пакета санкций
Еврокомиссия передала странам ЕС предложения по новым ограничительным мерам против России, заявил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:36
2023-05-08T14:36
россия
эрик мамер
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Еврокомиссия передала странам ЕС предложения по новым ограничительным мерам против России, заявил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер."Пакет будет сконцентрирован на выполнении санкций, их эффективности и том, как избежать их обхода", — сказал он.Ранее Bloomberg сообщало, что основной целью этих ограничительных мер будет удержание других стран от помощи Мосве и ликвидации торговых каналов, которые она может использовать. На этом фоне Financial Times писала, что Евросоюз впервые собирается ввести санкции против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России.
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россия, эрик мамер, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Эрик Мамер, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
Странам-членам Евросоюза передали проект нового пакета санкций

Глава пресс-службы ЕК Мамер: странам ЕС передали проект 11-го пакета санкций против России

© AP Photo / Jean-Francois BadiasФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Еврокомиссия передала странам ЕС предложения по новым ограничительным мерам против России, заявил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.
"Пакет будет сконцентрирован на выполнении санкций, их эффективности и том, как избежать их обхода", — сказал он.
Ранее Bloomberg сообщало, что основной целью этих ограничительных мер будет удержание других стран от помощи Мосве и ликвидации торговых каналов, которые она может использовать. На этом фоне Financial Times писала, что Евросоюз впервые собирается ввести санкции против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России.
Женщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Китай пригрозил последствиями, если ЕС введет санкции за "помощь России"
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РоссияЭрик МамерЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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