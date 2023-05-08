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Странам-членам Евросоюза передали проект нового пакета санкций
Странам-членам Евросоюза передали проект нового пакета санкций - РИА Новости, 08.05.2023
Странам-членам Евросоюза передали проект нового пакета санкций
Еврокомиссия передала странам ЕС предложения по новым ограничительным мерам против России, заявил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:36
2023-05-08T14:36
2023-05-08T14:36
россия
эрик мамер
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Еврокомиссия передала странам ЕС предложения по новым ограничительным мерам против России, заявил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер."Пакет будет сконцентрирован на выполнении санкций, их эффективности и том, как избежать их обхода", — сказал он.Ранее Bloomberg сообщало, что основной целью этих ограничительных мер будет удержание других стран от помощи Мосве и ликвидации торговых каналов, которые она может использовать. На этом фоне Financial Times писала, что Евросоюз впервые собирается ввести санкции против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России.
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россия, эрик мамер, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Эрик Мамер, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
Странам-членам Евросоюза передали проект нового пакета санкций
Глава пресс-службы ЕК Мамер: странам ЕС передали проект 11-го пакета санкций против России