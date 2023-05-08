СМИ: ЕС не сможет согласовать новые санкции против России из-за разногласий
Politico: новые антироссийские санкционные списки ЕС пока пусты из-за разногласий
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге
Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. ЕС из-за разногласий в ближайшее время не сможет согласовать новые антироссийские санкции, в которые планируется добавить страны, якобы помогающие РФ обходить ограничения, а также перечень санкционных товаров, оба списка пока пусты, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.
"Этот пакет (санкций - ред.) создаст новый режим с правовыми основаниями для введения санкций против других стран. Режим имеет два дополнения, один, подразумевающий внесение стран в список, второй для внесения в список товаров", - говорится в материале издания.
"Эти два списка пустуют", - рассказал высокопоставленный чиновник о планируемых двух добавлениях к санкциям.
Как отмечает Politico, некоторые дипломаты уже активно выступают против подобных предложений по новым санкциям. Неназванный дипломат заявил, что из-за разногласий нужно готовиться к длительным обсуждениям между государствами ЕС, а согласования не стоит ожидать на этой или следующей неделе.
Ранее СМИ сообщили, что ЕК может предложить новый пакет санкций против России, послы стран ЕС намерены обсудить его в среду. Как передавало агентство Блумберг, основной целью "нового механизма ЕС" является удержание других стран от помощи России и подавление торговых каналов, которые якобы может использовать Москва.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз впервые собирается ввести санкции против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России на фоне спецоперации на Украине. Согласно проекту нового пакета санкций ЕС, попавшего в распоряжение газеты, речь идет о возможном введении санкций против семи китайских компаний, которые обвиняются якобы в поставках оборудования РФ. Среди них, в частности, называются 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.