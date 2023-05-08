https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870407869.html

СМИ: ЕС может ввести санкции против компаний из КНР, "помогающих России"

СМИ: ЕС может ввести санкции против компаний из КНР, "помогающих России" - РИА Новости, 08.05.2023

СМИ: ЕС может ввести санкции против компаний из КНР, "помогающих России"

Евросоюз впервые собирается ввести ограничительные меры против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России на фоне СВО, сообщает газета Financial... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T05:10

2023-05-08T05:10

2023-05-08T06:52

россия

брюссель

китай

владимир путин

евросоюз

еврокомиссия

в мире

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Евросоюз впервые собирается ввести ограничительные меры против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России на фоне СВО, сообщает газета Financial Times. Согласно проекту нового пакета рестрикций ЕС, попавшего в распоряжение газеты, речь идет о возможном введении санкций против семи китайских компаний, которые обвиняются в "поставках оборудования России". Среди них, в частности, называются 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics и Sigma Technology. Как подчеркнула газета, возможные ограничения со стороны Евросоюза, скорее всего, вызовут недовольство Пекина, стремящегося удержать Брюссель от поддержки Вашингтона в "борьбе за глобальное влияние". Утверждается, что ЕК также рассматривала возможность расширения перечня запрещенных к ввозу в Россию товаров. При этом, согласно сообщению газеты, Евросоюз предложил вести санкции и в отношении некоторых иранских компаний за "помощь России". По данным газеты, Брюссель обсуждал и запрет скрывающим "без уважительной причины" свое местоположение танкерам заходить в порты стран ЕС. Еврокомиссия отказалась давать какие-либо комментарии. Ранее СМИ сообщили, что ЕК может предложить новый пакет ограничительных мер против России в ближайшие дни, послы стран ЕС намерены обсудить его в следующую среду. Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20230507/sanktsii-1870326977.html

https://ria.ru/20230506/sanktsii-1870108930.html

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россия, брюссель, китай, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, в мире