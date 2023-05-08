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Для тушения пожаров в Курганской области привлекли два самолета ВКС
Для тушения пожаров в Курганской области привлекли два самолета ВКС - РИА Новости, 08.05.2023
Для тушения пожаров в Курганской области привлекли два самолета ВКС
Два самолета Ил-76 ВКС России привлечены для оказания помощи в тушении природных пожаров на территории Курганской области, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T10:03
2023-05-08T10:03
2023-05-08T10:19
россия
курганская область
происшествия
воздушно-космические силы россии
ил-76
природные пожары в россии
военно-транспортная авиация
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Два самолета Ил-76 ВКС России привлечены для оказания помощи в тушении природных пожаров на территории Курганской области, сообщает Минобороны России."Для оказания помощи в тушении природных пожаров на территории Курганской области привлечены два самолета Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России, оснащенные выливными авиационными приборами ВАП-2", - говорится в сообщении.Уточняется, что самолеты перебазированы с военных аэродромов на аэродром Курган и уже приступили к выполнению задач по тушению.По данным ГУМЧС России по региону, в настоящее время шесть из девяти ландшафтных пожаров удалось локализовать, а один полностью ликвидировать. Также локализованы три лесных пожара из четырех действующих на территории региона. За сутки были потушены еще восемь пожаров. Общая группировка сил, задействованная на тушении в Курганской области, достигла 1290 человек и 332 единицы техники, включая авиацию МЧС России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курганская область, происшествия, воздушно-космические силы россии, ил-76, природные пожары в россии, военно-транспортная авиация, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курган
Россия, Курганская область, Происшествия, Воздушно-космические силы России, Ил-76, Природные пожары в России, Военно-транспортная авиация, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Курган
Для тушения пожаров в Курганской области привлекли два самолета ВКС
Для тушения природных пожаров в Курганской области привлекли два самолета Ил-76 ВКС