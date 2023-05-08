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США провоцируют русофобию накануне 9 Мая, заявил посол Антонов - РИА Новости, 08.05.2023
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23:10 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/rusofobiya-1870533159.html
США провоцируют русофобию накануне 9 Мая, заявил посол Антонов
США провоцируют русофобию накануне 9 Мая, заявил посол Антонов - РИА Новости, 08.05.2023
США провоцируют русофобию накануне 9 Мая, заявил посол Антонов
США провоцируют русофобию накануне 9 Мая, РФ призывает Вашингтон одуматься и не потакать неонацистам, заявил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T23:10
2023-05-08T23:10
в мире
сша
россия
анатолий антонов
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США провоцируют русофобию накануне 9 Мая, РФ призывает Вашингтон одуматься и не потакать неонацистам, заявил посол России в США Анатолий Антонов. "Обращает на себя внимание всплеск русофобии в США накануне празднования Великой Победы. Власти не только не препятствуют стиранию всего, что связано с Россией, но и сами любыми способами стараются раздуть истерию", - заявил Антонов в распространенном видеообращении. Как заявил высокопоставленный дипломат, в Штатах фальсифицируют факты о Второй мировой войне, игнорируют решающий вклад Красной армии в разгром фашизма, исключают Советский Союз из числа победителей, преувеличивая роль США и Великобритании. Позором и глумлением над историей он назвал присутствие на мероприятиях в Вашингтоне посла Украины в качестве "гостя номер один". По словам Антонова, украинский посол представляет режим, взращивающий "бандеровцев". "Призываем американские власти одуматься и прекратить потакать нацистам ради конъюнктурных соображений. Надо быть честными перед павшими героями, хватит искажать историю, поощрение неонацизма и русофобии неприемлемо", - сказал Антонов.
https://ria.ru/20230508/ssha-1870529303.html
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в мире, сша, россия, анатолий антонов, вашингтон (штат)
В мире, США, Россия, Анатолий Антонов, Вашингтон (штат)
США провоцируют русофобию накануне 9 Мая, заявил посол Антонов

Посол Антонов: США провоцируют русофобию накануне 9 Мая, Россия призывает одуматься

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США провоцируют русофобию накануне 9 Мая, РФ призывает Вашингтон одуматься и не потакать неонацистам, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Обращает на себя внимание всплеск русофобии в США накануне празднования Великой Победы. Власти не только не препятствуют стиранию всего, что связано с Россией, но и сами любыми способами стараются раздуть истерию", - заявил Антонов в распространенном видеообращении.
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Как заявил высокопоставленный дипломат, в Штатах фальсифицируют факты о Второй мировой войне, игнорируют решающий вклад Красной армии в разгром фашизма, исключают Советский Союз из числа победителей, преувеличивая роль США и Великобритании.
Позором и глумлением над историей он назвал присутствие на мероприятиях в Вашингтоне посла Украины в качестве "гостя номер один". По словам Антонова, украинский посол представляет режим, взращивающий "бандеровцев".
"Призываем американские власти одуматься и прекратить потакать нацистам ради конъюнктурных соображений. Надо быть честными перед павшими героями, хватит искажать историю, поощрение неонацизма и русофобии неприемлемо", - сказал Антонов.
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