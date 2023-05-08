https://ria.ru/20230508/rusofobiya-1870533159.html

США провоцируют русофобию накануне 9 Мая, заявил посол Антонов

США провоцируют русофобию накануне 9 Мая, заявил посол Антонов - РИА Новости, 08.05.2023

США провоцируют русофобию накануне 9 Мая, заявил посол Антонов

США провоцируют русофобию накануне 9 Мая, РФ призывает Вашингтон одуматься и не потакать неонацистам, заявил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T23:10

2023-05-08T23:10

2023-05-08T23:10

в мире

сша

россия

анатолий антонов

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США провоцируют русофобию накануне 9 Мая, РФ призывает Вашингтон одуматься и не потакать неонацистам, заявил посол России в США Анатолий Антонов. "Обращает на себя внимание всплеск русофобии в США накануне празднования Великой Победы. Власти не только не препятствуют стиранию всего, что связано с Россией, но и сами любыми способами стараются раздуть истерию", - заявил Антонов в распространенном видеообращении. Как заявил высокопоставленный дипломат, в Штатах фальсифицируют факты о Второй мировой войне, игнорируют решающий вклад Красной армии в разгром фашизма, исключают Советский Союз из числа победителей, преувеличивая роль США и Великобритании. Позором и глумлением над историей он назвал присутствие на мероприятиях в Вашингтоне посла Украины в качестве "гостя номер один". По словам Антонова, украинский посол представляет режим, взращивающий "бандеровцев". "Призываем американские власти одуматься и прекратить потакать нацистам ради конъюнктурных соображений. Надо быть честными перед павшими героями, хватит искажать историю, поощрение неонацизма и русофобии неприемлемо", - сказал Антонов.

https://ria.ru/20230508/ssha-1870529303.html

https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html

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в мире, сша, россия, анатолий антонов, вашингтон (штат)