https://ria.ru/20230508/rogov-1870404618.html

Рогов сообщил об ударах по складам ВСУ

Рогов сообщил об ударах по складам ВСУ - РИА Новости, 08.05.2023

Рогов сообщил об ударах по складам ВСУ

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об ударе по украинским складам и позициям в подконтрольной Киеву части Запорожской... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T03:10

2023-05-08T03:10

2023-05-08T08:44

специальная военная операция на украине

киев

запорожская область

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владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об ударе по украинским складам и позициям в подконтрольной Киеву части Запорожской области. "Прилёты по складам и позициям боевиков ВСУ в Орехове Запорожской области", - написал Рогов в своем телеграм-канале. В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в ряде городов и областей Украины, включая Киев, после звучавшей там воздушной тревоги.Позднее Рогов в своем телеграм-канале добавил, что серия взрывов ночью была слышна и в разных районах областного центра - временно подконтрольного Украине города Запорожье."Этой ночью за последний час в областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, прозвучала серия взрывов. Они были слышны в разных районах города", - добавил Рогов.

https://ria.ru/20230507/kontrnastuplenie-1870277511.html

киев

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киев, запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность