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Рогов сообщил об ударах по складам ВСУ - РИА Новости, 08.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:10 08.05.2023 (обновлено: 08:44 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/rogov-1870404618.html
Рогов сообщил об ударах по складам ВСУ
Рогов сообщил об ударах по складам ВСУ - РИА Новости, 08.05.2023
Рогов сообщил об ударах по складам ВСУ
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об ударе по украинским складам и позициям в подконтрольной Киеву части Запорожской... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T03:10
2023-05-08T08:44
специальная военная операция на украине
киев
запорожская область
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об ударе по украинским складам и позициям в подконтрольной Киеву части Запорожской области. "Прилёты по складам и позициям боевиков ВСУ в Орехове Запорожской области", - написал Рогов в своем телеграм-канале. В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в ряде городов и областей Украины, включая Киев, после звучавшей там воздушной тревоги.Позднее Рогов в своем телеграм-канале добавил, что серия взрывов ночью была слышна и в разных районах областного центра - временно подконтрольного Украине города Запорожье."Этой ночью за последний час в областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, прозвучала серия взрывов. Они были слышны в разных районах города", - добавил Рогов.
https://ria.ru/20230507/kontrnastuplenie-1870277511.html
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киев, запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов сообщил об ударах по складам ВСУ

Рогов сообщил об ударах по складам и позициям ВСУ в Орехове в Запорожской области

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об ударе по украинским складам и позициям в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
"Прилёты по складам и позициям боевиков ВСУ в Орехове Запорожской области", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в ряде городов и областей Украины, включая Киев, после звучавшей там воздушной тревоги.
Позднее Рогов в своем телеграм-канале добавил, что серия взрывов ночью была слышна и в разных районах областного центра - временно подконтрольного Украине города Запорожье.
"Этой ночью за последний час в областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, прозвучала серия взрывов. Они были слышны в разных районах города", - добавил Рогов.
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Вчера, 09:36
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевЗапорожская областьУкраинаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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