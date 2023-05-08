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В Крымском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за дождей
В Крымском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за дождей - РИА Новости, 08.05.2023
В Крымском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за дождей
Власти Крымского района Краснодарского края ввели режим повышенной готовности из-за непрекращающихся дождей, сообщил глава района Сергей Лесь в своем... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T23:50
2023-05-08T23:50
2023-05-08T23:50
жкх
крымский район
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 8 мая - РИА Новости. Власти Крымского района Краснодарского края ввели режим повышенной готовности из-за непрекращающихся дождей, сообщил глава района Сергей Лесь в своем Telegram-канале. "В связи с непрекращающимися дождями в Крымском районе введён режим повышенной готовности. Усилены все оперативные службы, мобилизированы силы и средства. За уровнем водоёмов на территории района круглосуточно следят специалисты ЕДДС", - написал Лесь. Спасатели продлили штормовое предупреждение на Кубани до 9 мая. Синоптики прогнозируют сильный дождь, ливень, грозу, град и шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду, возможен подъем уровня рек, указывает краевое ГУМЧС.
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жкх, крымский район, краснодарский край, происшествия
ЖКХ, Крымский район, Краснодарский край, Происшествия
В Крымском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за дождей
В Крымском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за постоянных дождей