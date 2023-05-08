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Швейцарская компания поставит Киеву около 20 машин для разминирования - РИА Новости, 08.05.2023
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14:19 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/razminirovanie-1870465830.html
Швейцарская компания поставит Киеву около 20 машин для разминирования
Швейцарская компания поставит Киеву около 20 машин для разминирования - РИА Новости, 08.05.2023
Швейцарская компания поставит Киеву около 20 машин для разминирования
Швейцарская компания по производству машин для разминирования Global Clearance Solutions AG поставит Украине около 20 машин, правительство Швейцарии в сделке не РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:19
2023-05-08T14:19
в мире
украина
швейцария
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ЖЕНЕВА, 8 мая – РИА Новости. Швейцарская компания по производству машин для разминирования Global Clearance Solutions AG поставит Украине около 20 машин, правительство Швейцарии в сделке не участвует, заявили РИА Новости пресс-службы компании и МО Швейцарии. Ранее пресс-служба министерства по реинтеграции Украины заявила, что ведомство подписало меморандум со швейцарской компанией-производителем механизированных средств разминирования Global Сlearance Solutions. По итогам соглашения в течение этого года на Украину передадут около 20 машин для разминирования. "Соглашение предусматривает в общей сложности около двадцати машин, но я не могу подтвердить общее количество. Мы швейцарская компания, но наше производство находится за пределами Швейцарии, в Германии. Вот почему SECO (ведомство, компетентное по всем вопросам, касающимся экономической политики Швейцарии - ред.) в этом (соглашении – ред.) не участвует", - сказал РИА Новости член пресс-службы Global Clearance Solutions AG. Государственный секретариат по экономике (SECO), а также министерство обороны Швейцарии пояснили РИА Новости, что они не участвуют ни в каких соглашениях по этому поводу. "Мы не поставляли Украине никаких средств разминирования, и никаких соглашений также не было заключено", - подчеркнул агентству пресс-секретарь МО Швейцарии Лоренц Фришкнехт. В пресс-службе компании уточнили, что стоимость производства этих машин была оплачена частными донорами, а не Киевом. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, украина, швейцария
В мире, Украина, Швейцария
Швейцарская компания поставит Киеву около 20 машин для разминирования

Швейцарская Global Clearance Solutions AG поставит Киеву около 20 машин для разминирования

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Сапер - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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ЖЕНЕВА, 8 мая – РИА Новости. Швейцарская компания по производству машин для разминирования Global Clearance Solutions AG поставит Украине около 20 машин, правительство Швейцарии в сделке не участвует, заявили РИА Новости пресс-службы компании и МО Швейцарии.
Ранее пресс-служба министерства по реинтеграции Украины заявила, что ведомство подписало меморандум со швейцарской компанией-производителем механизированных средств разминирования Global Сlearance Solutions. По итогам соглашения в течение этого года на Украину передадут около 20 машин для разминирования.
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"Соглашение предусматривает в общей сложности около двадцати машин, но я не могу подтвердить общее количество. Мы швейцарская компания, но наше производство находится за пределами Швейцарии, в Германии. Вот почему SECO (ведомство, компетентное по всем вопросам, касающимся экономической политики Швейцарии - ред.) в этом (соглашении – ред.) не участвует", - сказал РИА Новости член пресс-службы Global Clearance Solutions AG.
Государственный секретариат по экономике (SECO), а также министерство обороны Швейцарии пояснили РИА Новости, что они не участвуют ни в каких соглашениях по этому поводу.
"Мы не поставляли Украине никаких средств разминирования, и никаких соглашений также не было заключено", - подчеркнул агентству пресс-секретарь МО Швейцарии Лоренц Фришкнехт.
В пресс-службе компании уточнили, что стоимость производства этих машин была оплачена частными донорами, а не Киевом.
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.
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Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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