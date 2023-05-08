https://ria.ru/20230508/pvo-1870469791.html

Российская ПВО за сутки уничтожила 15 украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки уничтожила 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 08.05.2023

Российская ПВО за сутки уничтожила 15 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T14:53

2023-05-08T14:53

2023-05-08T15:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Кременная Луганской народной республики, Кирилловка, Петровское, Егоровка Донецкой народной республики, Васильевка Запорожской области и Песчановка Херсонской области", - говорится в сводке министерства. По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 418 самолетов, 230 вертолетов, 4042 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9033 танка и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4764 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 10 059 единиц специальной военной автомобильной техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)