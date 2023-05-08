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Российская ПВО за сутки уничтожила 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 08.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 08.05.2023 (обновлено: 15:10 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/pvo-1870469791.html
Российская ПВО за сутки уничтожила 15 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки уничтожила 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 08.05.2023
Российская ПВО за сутки уничтожила 15 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:53
2023-05-08T15:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Кременная Луганской народной республики, Кирилловка, Петровское, Егоровка Донецкой народной республики, Васильевка Запорожской области и Песчановка Херсонской области", - говорится в сводке министерства. По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 418 самолетов, 230 вертолетов, 4042 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9033 танка и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4764 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 10 059 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки уничтожила 15 украинских беспилотников

Минобороны России: системы ПВО за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий сил противовоздушной обороны России
Военнослужащий сил противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий сил противовоздушной обороны России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Кременная Луганской народной республики, Кирилловка, Петровское, Егоровка Донецкой народной республики, Васильевка Запорожской области и Песчановка Херсонской области", - говорится в сводке министерства.
По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 418 самолетов, 230 вертолетов, 4042 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9033 танка и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4764 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 10 059 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 мая, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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