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Российская ПВО за сутки уничтожила 15 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки уничтожила 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 08.05.2023
Российская ПВО за сутки уничтожила 15 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:53
2023-05-08T14:53
2023-05-08T15:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Кременная Луганской народной республики, Кирилловка, Петровское, Егоровка Донецкой народной республики, Васильевка Запорожской области и Песчановка Херсонской области", - говорится в сводке министерства. По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 418 самолетов, 230 вертолетов, 4042 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9033 танка и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4764 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 10 059 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки уничтожила 15 украинских беспилотников
Минобороны России: системы ПВО за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости.
Российские системы ПВО за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, сообщили в сводке
Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Кременная Луганской народной республики, Кирилловка, Петровское, Егоровка Донецкой народной республики, Васильевка Запорожской области и Песчановка Херсонской области", - говорится в сводке министерства.
По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 418 самолетов, 230 вертолетов, 4042 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9033 танка и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4764 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 10 059 единиц специальной военной автомобильной техники.