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В США назвали черту Путина, которая спасет мир от катастрофы - РИА Новости, 08.05.2023
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15:40 08.05.2023 (обновлено: 17:05 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/putin-1870475284.html
В США назвали черту Путина, которая спасет мир от катастрофы
В США назвали черту Путина, которая спасет мир от катастрофы - РИА Новости, 08.05.2023
В США назвали черту Путина, которая спасет мир от катастрофы
заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T15:40
2023-05-08T17:05
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
нато
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Адекватная реакция президента России Владимира Путина на нерациональные действия США и их союзников на Украине позволяет избежать развязывания третьей мировой войны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real."Мы должны быть благодарны за то, что Путин проявил себя как сдержанный лидер. Он не из тех, кто поддается эмоциям, слава Богу, однако меня беспокоит то, что у нас (в США. — Прим. ред.) здесь руководствуются именно ими", — отметил он.По словам военного, НАТО, осознавая критическое положение ВСУ, может пойти на необдуманные шаги, в том числе решиться на отправку контингента на Западную Украину. Эксперт предупредил, что такая глупость может спровоцировать мировую войну.При этом полковник заметил, что тяжелая экономическая ситуация на Западе вряд ли позволит союзникам киевского режима прибегнуть к крайним мерам. Кроме того, вооруженные силы альянса, по мнению Макгрегора, скорее всего, не смогут выдержать прямого столкновения с Россией.
https://ria.ru/20230406/putin-1863619215.html
https://ria.ru/20230507/ukraina-1870312120.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
В США назвали черту Путина, которая спасет мир от катастрофы

Экс-советник Пентагона Макгрегор: сдержанность Путина помогает избежать мировой войны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Адекватная реакция президента России Владимира Путина на нерациональные действия США и их союзников на Украине позволяет избежать развязывания третьей мировой войны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.
"Мы должны быть благодарны за то, что Путин проявил себя как сдержанный лидер. Он не из тех, кто поддается эмоциям, слава Богу, однако меня беспокоит то, что у нас (в США. — Прим. ред.) здесь руководствуются именно ими", — отметил он.
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По словам военного, НАТО, осознавая критическое положение ВСУ, может пойти на необдуманные шаги, в том числе решиться на отправку контингента на Западную Украину. Эксперт предупредил, что такая глупость может спровоцировать мировую войну.
При этом полковник заметил, что тяжелая экономическая ситуация на Западе вряд ли позволит союзникам киевского режима прибегнуть к крайним мерам. Кроме того, вооруженные силы альянса, по мнению Макгрегора, скорее всего, не смогут выдержать прямого столкновения с Россией.
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В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинНАТОМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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