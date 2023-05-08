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Путину доложили о потенциальных угрозах в Курганской области из-за пожаров - РИА Новости, 08.05.2023
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11:58 08.05.2023 (обновлено: 12:00 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/putin-1870443353.html
Путину доложили о потенциальных угрозах в Курганской области из-за пожаров
Путину доложили о потенциальных угрозах в Курганской области из-за пожаров - РИА Новости, 08.05.2023
Путину доложили о потенциальных угрозах в Курганской области из-за пожаров
Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков с места пожаров доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе и о... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T11:58
2023-05-08T12:00
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков с места пожаров доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе и о потенциальных угрозах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле. Министр Куренков отправился в Курганскую область вместе с губернатором. Они посетили наиболее пожароопасные места, проконтролировали ход борьбы с пожаром, принятие мер борьбы с пожарами… и Куренков и Шумков прямо там с места пожаров доложили ситуацию президенту по телефону - проинформировали президента о том, что происходит, какие потенциальные угрозы и какие меры принимаются для защиты людей и их собственности, а также других объектов", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230508/samolet-1870430260.html
курганская область
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курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), владимир путин, дмитрий песков
Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путину доложили о потенциальных угрозах в Курганской области из-за пожаров

Песков сообщил, что Путину доложили о возможных угрозах в Курганской области из-за пожаров

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте ликвидации пожара в Курганской области
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте ликвидации пожара в Курганской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте ликвидации пожара в Курганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков с места пожаров доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе и о потенциальных угрозах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент работает в Кремле. Министр Куренков отправился в Курганскую область вместе с губернатором. Они посетили наиболее пожароопасные места, проконтролировали ход борьбы с пожаром, принятие мер борьбы с пожарами… и Куренков и Шумков прямо там с места пожаров доложили ситуацию президенту по телефону - проинформировали президента о том, что происходит, какие потенциальные угрозы и какие меры принимаются для защиты людей и их собственности, а также других объектов", - сказал он журналистам.
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Курганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)Владимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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