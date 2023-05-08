https://ria.ru/20230508/putin-1870443353.html

Путину доложили о потенциальных угрозах в Курганской области из-за пожаров

Путину доложили о потенциальных угрозах в Курганской области из-за пожаров - РИА Новости, 08.05.2023

Путину доложили о потенциальных угрозах в Курганской области из-за пожаров

Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков с места пожаров доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе и о... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T11:58

2023-05-08T11:58

2023-05-08T12:00

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков с места пожаров доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе и о потенциальных угрозах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле. Министр Куренков отправился в Курганскую область вместе с губернатором. Они посетили наиболее пожароопасные места, проконтролировали ход борьбы с пожаром, принятие мер борьбы с пожарами… и Куренков и Шумков прямо там с места пожаров доложили ситуацию президенту по телефону - проинформировали президента о том, что происходит, какие потенциальные угрозы и какие меры принимаются для защиты людей и их собственности, а также других объектов", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20230508/samolet-1870430260.html

курганская область

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курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), владимир путин, дмитрий песков