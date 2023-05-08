https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html

Прилепин рассказал, как за ним охотились украинские диверсанты

Прилепин рассказал, как за ним охотились украинские диверсанты - РИА Новости, 08.05.2023

Прилепин рассказал, как за ним охотились украинские диверсанты

Захар Прилепин впервые получил предупреждение об охоте за ним украинских диверсантов еще в 2017 году, приводит РИА Новости слова писателя его пресс-служба. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T16:54

2023-05-08T16:54

2023-05-08T17:51

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

происшествия

донецкая народная республика

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Захар Прилепин впервые получил предупреждение об охоте за ним украинских диверсантов еще в 2017 году, приводит РИА Новости слова писателя его пресс-служба."Впервые мне сообщили, что по мне работают в ДНР несколько диверсионных групп с Украины еще в 2017 году. Был в пятерке на ликвидацию. Я тогда был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР", — рассказал он.Как отметил Прилепин, саперы дважды "снимали фугасы" возле его дома в Донецке.По словам писателя, произошедшее никак не повлияет на его деятельность и решение служить по контракту.Машину публициста взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая. При этом погиб его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Прилепин получил ранения, в том числе переломы обеих ног, ему потребовалась операция. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву — Александра Пермякова. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему предъявили обвинение в терроризме. Поиск других причастных к преступлению продолжается.

https://ria.ru/20230507/prilepin-1870372700.html

https://ria.ru/20230506/terakt-1870246539.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, донецкая народная республика, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)