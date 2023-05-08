https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html
Прилепин рассказал, как за ним охотились украинские диверсанты
Прилепин рассказал, как за ним охотились украинские диверсанты - РИА Новости, 08.05.2023
Прилепин рассказал, как за ним охотились украинские диверсанты
Захар Прилепин впервые получил предупреждение об охоте за ним украинских диверсантов еще в 2017 году, приводит РИА Новости слова писателя его пресс-служба. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T16:54
2023-05-08T16:54
2023-05-08T17:51
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
происшествия
донецкая народная республика
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Захар Прилепин впервые получил предупреждение об охоте за ним украинских диверсантов еще в 2017 году, приводит РИА Новости слова писателя его пресс-служба."Впервые мне сообщили, что по мне работают в ДНР несколько диверсионных групп с Украины еще в 2017 году. Был в пятерке на ликвидацию. Я тогда был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР", — рассказал он.Как отметил Прилепин, саперы дважды "снимали фугасы" возле его дома в Донецке.По словам писателя, произошедшее никак не повлияет на его деятельность и решение служить по контракту.Машину публициста взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая. При этом погиб его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Прилепин получил ранения, в том числе переломы обеих ног, ему потребовалась операция. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву — Александра Пермякова. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему предъявили обвинение в терроризме. Поиск других причастных к преступлению продолжается.
https://ria.ru/20230507/prilepin-1870372700.html
https://ria.ru/20230506/terakt-1870246539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, донецкая народная республика, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Прилепин рассказал, как за ним охотились украинские диверсанты
Прилепин заявил, что его предупредили об охоте за ним украинских диверсантов в 2017 году