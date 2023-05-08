Рейтинг@Mail.ru
Прилепин рассказал, как за ним охотились украинские диверсанты - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 08.05.2023 (обновлено: 17:51 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html
Прилепин рассказал, как за ним охотились украинские диверсанты
Прилепин рассказал, как за ним охотились украинские диверсанты - РИА Новости, 08.05.2023
Прилепин рассказал, как за ним охотились украинские диверсанты
Захар Прилепин впервые получил предупреждение об охоте за ним украинских диверсантов еще в 2017 году, приводит РИА Новости слова писателя его пресс-служба. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T16:54
2023-05-08T17:51
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
происшествия
донецкая народная республика
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870499036_0:141:3177:1929_1920x0_80_0_0_4201710ee182bec064ce5b98546582dd.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Захар Прилепин впервые получил предупреждение об охоте за ним украинских диверсантов еще в 2017 году, приводит РИА Новости слова писателя его пресс-служба."Впервые мне сообщили, что по мне работают в ДНР несколько диверсионных групп с Украины еще в 2017 году. Был в пятерке на ликвидацию. Я тогда был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР", — рассказал он.Как отметил Прилепин, саперы дважды "снимали фугасы" возле его дома в Донецке.По словам писателя, произошедшее никак не повлияет на его деятельность и решение служить по контракту.Машину публициста взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая. При этом погиб его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Прилепин получил ранения, в том числе переломы обеих ног, ему потребовалась операция. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву — Александра Пермякова. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему предъявили обвинение в терроризме. Поиск других причастных к преступлению продолжается.
https://ria.ru/20230507/prilepin-1870372700.html
https://ria.ru/20230506/terakt-1870246539.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870499036_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3667c0ccfe986188535f455feb8f913c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, донецкая народная республика, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Прилепин рассказал, как за ним охотились украинские диверсанты

Прилепин заявил, что его предупредили об охоте за ним украинских диверсантов в 2017 году

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Захар Прилепин впервые получил предупреждение об охоте за ним украинских диверсантов еще в 2017 году, приводит РИА Новости слова писателя его пресс-служба.
"Впервые мне сообщили, что по мне работают в ДНР несколько диверсионных групп с Украины еще в 2017 году. Был в пятерке на ликвидацию. Я тогда был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР", — рассказал он.
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Прилепин рассказал, что находился за рулем авто в момент взрыва
7 мая, 20:23
Как отметил Прилепин, саперы дважды "снимали фугасы" возле его дома в Донецке.
«
"Последний раз было предупреждение от наших спецслужб накануне выезда из ЛНР — я действующий офицер Росгвардии. Они предупредили, что в городе работают несколько групп по мне, и просили быть аккуратнее", — сообщил он.
По словам писателя, произошедшее никак не повлияет на его деятельность и решение служить по контракту.
Машину публициста взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая. При этом погиб его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Прилепин получил ранения, в том числе переломы обеих ног, ему потребовалась операция. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву — Александра Пермякова. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему предъявили обвинение в терроризме. Поиск других причастных к преступлению продолжается.
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
СБУ отреагировала на подрыв машины Прилепина
6 мая, 22:57
 
Захар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала