https://ria.ru/20230508/prilepin-1870483060.html

Пресс-служба Прилепина рассказала о его состоянии в больнице

Пресс-служба Прилепина рассказала о его состоянии в больнице - РИА Новости, 08.05.2023

Пресс-служба Прилепина рассказала о его состоянии в больнице

Сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин на данный момент находится в больнице, его состояние стабильное, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T16:33

2023-05-08T16:33

2023-05-08T16:38

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

происшествия

нижегородская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин на данный момент находится в больнице, его состояние стабильное, сообщили в пресс-службе Прилепина."На данный момент Захар Прилепин находится в больнице, состояние его стабильное", - отметили в пресс-службе.Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным. Александру Пермякову предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html

нижегородская область

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захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, нижегородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)