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Пресс-служба Прилепина рассказала о его состоянии в больнице - РИА Новости, 08.05.2023
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16:33 08.05.2023 (обновлено: 16:38 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/prilepin-1870483060.html
Пресс-служба Прилепина рассказала о его состоянии в больнице
Пресс-служба Прилепина рассказала о его состоянии в больнице - РИА Новости, 08.05.2023
Пресс-служба Прилепина рассказала о его состоянии в больнице
Сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин на данный момент находится в больнице, его состояние стабильное, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T16:33
2023-05-08T16:38
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
происшествия
нижегородская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин на данный момент находится в больнице, его состояние стабильное, сообщили в пресс-службе Прилепина."На данный момент Захар Прилепин находится в больнице, состояние его стабильное", - отметили в пресс-службе.Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным. Александру Пермякову предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
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захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, нижегородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Происшествия, Нижегородская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Пресс-служба Прилепина рассказала о его состоянии в больнице

Пресс-служба назвала состояние Прилепина в больнице стабильным

© РИА Новости / Елизавета Семина | Перейти в медиабанкФото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Елизавета Семина
Перейти в медиабанк
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин на данный момент находится в больнице, его состояние стабильное, сообщили в пресс-службе Прилепина.
"На данный момент Захар Прилепин находится в больнице, состояние его стабильное", - отметили в пресс-службе.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным. Александру Пермякову предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Биография Захара Прилепина
6 мая, 13:54
 
Захар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаПроисшествияНижегородская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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