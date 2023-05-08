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Глава Туркмении получил приглашение на празднование Дня Победы в Москве
Глава Туркмении получил приглашение на празднование Дня Победы в Москве - РИА Новости, 08.05.2023
Глава Туркмении получил приглашение на празднование Дня Победы в Москве
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным получил приглашение в Москву на празднование 78-й РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T06:20
2023-05-08T06:20
2023-05-08T06:20
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сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 8 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным получил приглашение в Москву на празднование 78-й годовщины Победы, сообщает в понедельник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". В ходе беседы Бердымухамедов подчеркнул, что особое место в общей исторической памяти занимают Великая Отечественная война и победа над фашизмом. Туркменский лидер отметил, что "в Туркменистане, как и в России, свято чтут память тех, кто в те суровые годы защищал страну на полях сражений и самоотверженно трудился в тылу, приближая победу". Бердымухамедов подчеркнул, что в Туркменистане отдают дань памяти тем, кто воевал, не жалея своей жизни во имя победы, и трепетно, с большим вниманием относятся к ветеранам войны. "Глава Российской Федерации пригласил своего туркменского коллегу принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы, которые планируется провести в Москве. В свою очередь президент Туркменистана поблагодарил лидера дружественного государства за приглашение", - подчеркивается в сообщении. Главы Туркмении и России в ходе телефонного разговора также обсудили ряд вопросов развития межгосударственного сотрудничества.
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в мире, туркмения, москва, россия, сердар бердымухамедов , владимир путин, день победы
В мире, Туркмения, Москва, Россия, Сердар Бердымухамедов , Владимир Путин, День Победы
Глава Туркмении получил приглашение на празднование Дня Победы в Москве
Нейтральный Туркменистан: Путин пригласил главу Туркмении в Москву на День Победы
АШХАБАД, 8 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным получил приглашение в Москву на празднование 78-й годовщины Победы, сообщает в понедельник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
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"Президенты Сердар Бердымухамедов и Владимир Путин сердечно поздравили друг друга с приближающимся Днем Победы в Великой Отечественной войне, адресовав пожелания благополучия и процветания народам обеих стран", - говорится в сообщении.
В ходе беседы Бердымухамедов подчеркнул, что особое место в общей исторической памяти занимают Великая Отечественная война и победа над фашизмом. Туркменский лидер отметил, что "в Туркменистане, как и в России, свято чтут память тех, кто в те суровые годы защищал страну на полях сражений и самоотверженно трудился в тылу, приближая победу".
Бердымухамедов подчеркнул, что в Туркменистане отдают дань памяти тем, кто воевал, не жалея своей жизни во имя победы, и трепетно, с большим вниманием относятся к ветеранам войны.
"Глава Российской Федерации пригласил своего туркменского коллегу принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы, которые планируется провести в Москве. В свою очередь президент Туркменистана поблагодарил лидера дружественного государства за приглашение", - подчеркивается в сообщении.
Главы Туркмении и России в ходе телефонного разговора также обсудили ряд вопросов развития межгосударственного сотрудничества.
Туркмения и Россия обсудили вопросы региональной безопасности