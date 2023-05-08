https://ria.ru/20230508/priglashenie-1870410137.html

Глава Туркмении получил приглашение на празднование Дня Победы в Москве

Глава Туркмении получил приглашение на празднование Дня Победы в Москве - РИА Новости, 08.05.2023

Глава Туркмении получил приглашение на празднование Дня Победы в Москве

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным получил приглашение в Москву на празднование 78-й РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T06:20

2023-05-08T06:20

2023-05-08T06:20

в мире

туркмения

москва

россия

сердар бердымухамедов

владимир путин

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816945412_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_b7702637b713f96a0c1b74d304ab1a96.jpg

АШХАБАД, 8 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным получил приглашение в Москву на празднование 78-й годовщины Победы, сообщает в понедельник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". В ходе беседы Бердымухамедов подчеркнул, что особое место в общей исторической памяти занимают Великая Отечественная война и победа над фашизмом. Туркменский лидер отметил, что "в Туркменистане, как и в России, свято чтут память тех, кто в те суровые годы защищал страну на полях сражений и самоотверженно трудился в тылу, приближая победу". Бердымухамедов подчеркнул, что в Туркменистане отдают дань памяти тем, кто воевал, не жалея своей жизни во имя победы, и трепетно, с большим вниманием относятся к ветеранам войны. "Глава Российской Федерации пригласил своего туркменского коллегу принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы, которые планируется провести в Москве. В свою очередь президент Туркменистана поблагодарил лидера дружественного государства за приглашение", - подчеркивается в сообщении. Главы Туркмении и России в ходе телефонного разговора также обсудили ряд вопросов развития межгосударственного сотрудничества.

https://ria.ru/20230505/bezopasnost-1869939091.html

туркмения

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, туркмения, москва, россия, сердар бердымухамедов , владимир путин, день победы