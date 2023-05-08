https://ria.ru/20230508/pridnestrove-1870431859.html
Дипломат из Приднестровья рассказал о смысле поправок в УК Молдавии
Дипломат из Приднестровья рассказал о смысле поправок в УК Молдавии - РИА Новости, 08.05.2023
Дипломат из Приднестровья рассказал о смысле поправок в УК Молдавии
Новые статьи молдавского уголовного кодекса, принятые в 2023 году, стали средством давления и запугивания, Кишинев нацелен на принуждение населения покинуть... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T10:11
2023-05-08T10:11
2023-05-08T10:11
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Новые статьи молдавского уголовного кодекса, принятые в 2023 году, стали средством давления и запугивания, Кишинев нацелен на принуждение населения покинуть территорию непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), заявил в интервью РИА Новости глава представительства ПМР в России Леонид Манаков. В феврале этого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. По словам представителя ПМР, уголовному преследованию могут также быть подвержены российские представители в республике. "В группе риска также находятся любые представители России в Приднестровье … Всех их могут обвинить в поддержке и финансировании сепаратизма, в "незаконном сборе информации" и организации "незаконных информационных структур", - отметил он. Манаков подчеркнул, что недружественная риторика Кишинева и попытки давления на приднестровцев наблюдаются давно. "В Молдове есть целый массив уголовных дел против должностных лиц, предпринимателей и рядовых граждан ПМР, заведенных по политическим мотивам", - добавил он. По словам Манакова, Молдавия отказывается от решения данной проблемы путем переговорного процесса. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Читайте полный текст интервью Леонида Манакова >>
https://ria.ru/20230507/moldavia-1870355812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
Дипломат из Приднестровья рассказал о смысле поправок в УК Молдавии
Дипломат ПМР Манаков назвал поправки в УК Молдавии о сепаратизме средством запугивания
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Новые статьи молдавского уголовного кодекса, принятые в 2023 году, стали средством давления и запугивания, Кишинев нацелен на принуждение населения покинуть территорию непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), заявил в интервью РИА Новости глава представительства ПМР в России Леонид Манаков.
В феврале этого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
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"Новые статьи про "сепаратизм", "отказ от уведомления молдавских органов власти" и другие могут коснуться каждого гражданина Приднестровья, являясь средством давления, запугивания и принуждения людей покинуть территорию ПМР", - сказал дипломат.
По словам представителя ПМР, уголовному преследованию могут также быть подвержены российские представители в республике. "В группе риска также находятся любые представители России в Приднестровье … Всех их могут обвинить в поддержке и финансировании сепаратизма, в "незаконном сборе информации" и организации "незаконных информационных структур", - отметил он.
Манаков подчеркнул, что недружественная риторика Кишинева и попытки давления на приднестровцев наблюдаются давно. "В Молдове есть целый массив уголовных дел против должностных лиц, предпринимателей и рядовых граждан ПМР, заведенных по политическим мотивам", - добавил он.
По словам Манакова, Молдавия отказывается от решения данной проблемы путем переговорного процесса.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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