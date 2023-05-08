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В Госдуме решение Зеленского по Дню Победы назвали предательством народа - РИА Новости, 08.05.2023
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14:18 08.05.2023
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В Госдуме решение Зеленского по Дню Победы назвали предательством народа
В Госдуме решение Зеленского по Дню Победы назвали предательством народа - РИА Новости, 08.05.2023
В Госдуме решение Зеленского по Дню Победы назвали предательством народа
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал предательством украинского народа решение установить на Украине 9 мая День Европы. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:18
2023-05-08T14:18
в мире
украина
михаил шеремет
госдума рф
день победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал предательством украинского народа решение установить на Украине 9 мая День Европы. Ранее в понедельник Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы. В указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято "с целью укрепления единства народов Европы", а также ради "обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте". По его словам, праздник День Победы снова вернется на Украину в привычном формате, как только она будет "освобождена от власти нацистов и падет нынешний режим, засевший в Киеве".
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в мире, украина, михаил шеремет, госдума рф, день победы
В мире, Украина, Михаил Шеремет, Госдума РФ, День Победы
В Госдуме решение Зеленского по Дню Победы назвали предательством народа

Депутат Шеремет назвал решение Зеленского по Дню Победы предательством украинского народа

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал предательством украинского народа решение установить на Украине 9 мая День Европы.
Ранее в понедельник Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы. В указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято "с целью укрепления единства народов Европы", а также ради "обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте".
«
"Зеленский предал украинский народ и попрал историческую память. Очень печально, что к власти на Украине дорвались такие люди. Надеюсь, что украинский народ воспрянет, вспомнит свою веру, традиции и вековую историю и скинет нынешний коррупционный, фашистский режим", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, праздник День Победы снова вернется на Украину в привычном формате, как только она будет "освобождена от власти нацистов и падет нынешний режим, засевший в Киеве".
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В миреУкраинаМихаил ШереметГосдума РФДень Победы
 
 
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