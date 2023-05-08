https://ria.ru/20230508/predatelstvo-1870465701.html

В Госдуме решение Зеленского по Дню Победы назвали предательством народа

В Госдуме решение Зеленского по Дню Победы назвали предательством народа - РИА Новости, 08.05.2023

В Госдуме решение Зеленского по Дню Победы назвали предательством народа

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал предательством украинского народа решение установить на Украине 9 мая День Европы. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T14:18

2023-05-08T14:18

2023-05-08T14:18

в мире

украина

михаил шеремет

госдума рф

день победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал предательством украинского народа решение установить на Украине 9 мая День Европы. Ранее в понедельник Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы. В указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято "с целью укрепления единства народов Европы", а также ради "обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте". По его словам, праздник День Победы снова вернется на Украину в привычном формате, как только она будет "освобождена от власти нацистов и падет нынешний режим, засевший в Киеве".

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в мире, украина, михаил шеремет, госдума рф, день победы