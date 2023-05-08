https://ria.ru/20230508/prazdnik-1870521982.html

В Запорожской области отметят День Победы автопробегом и концертами

В Запорожской области отметят День Победы автопробегом и концертами - РИА Новости, 08.05.2023

В Запорожской области отметят День Победы автопробегом и концертами

Автопробег, возложения цветов и концерты пройдут в Запорожской области по случаю Дня Победы, при этом будут организованы беспрецедентные меры безопасности,... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T21:10

2023-05-08T21:10

2023-05-08T21:10

общество

запорожская область

евгений балицкий

день победы

россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Автопробег, возложения цветов и концерты пройдут в Запорожской области по случаю Дня Победы, при этом будут организованы беспрецедентные меры безопасности, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. Он рассказал, что к празднику были восстановлены 16 Вечных огней и другие памятники, которые при киевской власти "были забыты".

https://ria.ru/20230508/bditelnost-1870504591.html

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общество, запорожская область, евгений балицкий, день победы, россия