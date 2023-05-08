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В Запорожской области отметят День Победы автопробегом и концертами - РИА Новости, 08.05.2023
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21:10 08.05.2023
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В Запорожской области отметят День Победы автопробегом и концертами
В Запорожской области отметят День Победы автопробегом и концертами - РИА Новости, 08.05.2023
В Запорожской области отметят День Победы автопробегом и концертами
Автопробег, возложения цветов и концерты пройдут в Запорожской области по случаю Дня Победы, при этом будут организованы беспрецедентные меры безопасности,... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T21:10
2023-05-08T21:10
общество
запорожская область
евгений балицкий
день победы
россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Автопробег, возложения цветов и концерты пройдут в Запорожской области по случаю Дня Победы, при этом будут организованы беспрецедентные меры безопасности, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. Он рассказал, что к празднику были восстановлены 16 Вечных огней и другие памятники, которые при киевской власти "были забыты".
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запорожская область
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общество, запорожская область, евгений балицкий, день победы, россия
Общество, Запорожская область, Евгений Балицкий, День Победы, Россия
В Запорожской области отметят День Победы автопробегом и концертами

Балицкий: в Запорожской области отметят День Победы автопробегом и концертами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖенщина у плаката в честь Дня Победы
Женщина у плаката в честь Дня Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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Женщина у плаката в честь Дня Победы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Автопробег, возложения цветов и концерты пройдут в Запорожской области по случаю Дня Победы, при этом будут организованы беспрецедентные меры безопасности, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.
«
"У нас будет возложение цветов, автопробеги, мы будем делать в закрытых помещениях концерты. (Предпринимаются) беспрецедентные меры безопасности в тех местах, где будет скопление людей", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Крым 24".
Он рассказал, что к празднику были восстановлены 16 Вечных огней и другие памятники, которые при киевской власти "были забыты".
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ОбществоЗапорожская областьЕвгений БалицкийДень ПобедыРоссия
 
 
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