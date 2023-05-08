https://ria.ru/20230508/prazdnik-1870521982.html
В Запорожской области отметят День Победы автопробегом и концертами
В Запорожской области отметят День Победы автопробегом и концертами - РИА Новости, 08.05.2023
В Запорожской области отметят День Победы автопробегом и концертами
Автопробег, возложения цветов и концерты пройдут в Запорожской области по случаю Дня Победы, при этом будут организованы беспрецедентные меры безопасности,... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T21:10
2023-05-08T21:10
2023-05-08T21:10
общество
запорожская область
евгений балицкий
день победы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786560744_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1d2a00059ca408a17ae87e74587a2e72.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Автопробег, возложения цветов и концерты пройдут в Запорожской области по случаю Дня Победы, при этом будут организованы беспрецедентные меры безопасности, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. Он рассказал, что к празднику были восстановлены 16 Вечных огней и другие памятники, которые при киевской власти "были забыты".
https://ria.ru/20230508/bditelnost-1870504591.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786560744_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_afd8097aa281f9b81a2759d8f3aa12aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, запорожская область, евгений балицкий, день победы, россия
Общество, Запорожская область, Евгений Балицкий, День Победы, Россия
В Запорожской области отметят День Победы автопробегом и концертами
Балицкий: в Запорожской области отметят День Победы автопробегом и концертами