https://ria.ru/20230508/prazdnik-1870510184.html

В Словакии сотни людей отметили День победы над фашизмом

В Словакии сотни людей отметили День победы над фашизмом - РИА Новости, 08.05.2023

В Словакии сотни людей отметили День победы над фашизмом

Больше 200 человек приняли участие в мероприятии ко Дню победы над фашизмом в столице Словакии в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T19:23

2023-05-08T19:23

2023-05-08T19:50

словакия

в мире

братислава

зузана чапутова

роберт фицо

день победы

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БРАТИСЛАВА, 8 мая - РИА Новости. Больше 200 человек приняли участие в мероприятии ко Дню победы над фашизмом в столице Словакии в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. Словакия в понедельник отмечает День Победы над фашизмом, он является в стране государственным праздником и выходным днем. Утром в памятном мероприятии, приуроченном ко Дню победы над фашизмом, приняла участие президент Словакии Зузана Чапутова, а также члены кабинета министров. "Во время Второй мировой войны погибло более 50 миллионов людей, по числу жертв и жестокости это стало величайшей трагедией в истории человечества", - написала Чапутова в понедельник на своих страницах в социальных сетях после возложения цветов к Могиле неизвестного солдата на набережной в историческом центре столицы. Спикер парламента Словакии Борис Коллар в понедельник возложил цветы к мемориалу Славин, который установлен в честь солдат советской армии, павших за освобождение Братиславы. Здесь же после обеда состоялась памятная акция, организованная бывшим словацким премьер-министром и лидером партии SMER Робертом Фицо. Ранее он пообещал, что День победы над фашизмом в Словакии будет отмечен на соответствующем уровне. Он заявил, что его партия отвергает "рекомендации МВД Словакии, выданные в координации с министерством иностранных дел, согласно которым памятные мероприятия должны происходить так, как будто их организовало диссидентство". По его словам, День победы над фашизмом для партии SMER является одним из самых важных праздников. После церемонии возложения цветов Фицо выступил с речью, в которой призвал почтить память "всех воинов, которые пали в бою против фашизма". Десятки людей, которые пришли в понедельник на мероприятие к монументу Славин, исполнили гимн Словакии, а его организаторы выступили с речами к собравшимся, в которых отметили важность Дня победы над фашизмом для страны. Словацкий Союз борцов против фашизма ранее сообщал, что МВД Словакии рекомендовало провести памятные мероприятия в честь Дня победы над фашизмом "в форме молчаливого возложения венков". По данным объединения, это означает необходимость отказаться от какой-либо дополнительной программы, музыки, гимна или траурного марша. Активисты антифашистского движения раскритиковали данные рекомендации и заявили, что не будут отказываться от запланированной в этот день культурной программы, включающей исполнение гимна и музыку.

https://ria.ru/20230508/paris-1870508964.html

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

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Праздничный митинг в честь Дня победы над фашизмом в Братиславе Больше 200 человек приняли участие в мероприятии ко Дню победы над фашизмом в столице Словакии в понедельник. Словакия в понедельник отмечает День Победы над фашизмом, он является в стране государственным праздником и выходным днем. Утром в памятном мероприятии, приуроченном ко Дню победы над фашизмом, приняла участие президент Словакии Зузана Чапутова, а также члены кабинета министров 2023-05-08T19:23 true PT1M01S

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словакия, в мире, братислава, зузана чапутова, роберт фицо, день победы