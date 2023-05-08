https://ria.ru/20230508/pozhary-1870516914.html

В Свердловской области ликвидировали два природных пожара

В Свердловской области ликвидировали два природных пожара - РИА Новости, 08.05.2023

В Свердловской области ликвидировали два природных пожара

Два природных пожара ликвидированы в Свердловской области, сейчас продолжают действовать 67 природных пожаров, из них 20 очагов локализованы, сообщает... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T20:28

2023-05-08T20:28

2023-05-08T20:28

происшествия

свердловская область

верхняя пышма

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870291644_0:27:2000:1152_1920x0_80_0_0_577d5a71051084c0b9540f95f914700d.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Два природных пожара ликвидированы в Свердловской области, сейчас продолжают действовать 67 природных пожаров, из них 20 очагов локализованы, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в понедельник. "Благодаря слаженной работе сил РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - ред.) сегодня было ликвидировано два природных пожара: в поселке Исеть городского округа Верхняя Пышма и деревне Нагибина Пышминского городского округа. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В настоящее время в регионе продолжают действовать 67 природных пожаров, из них 20 очагов локализованы", - говорится в сообщении. Уточняется, что группировка сил и средств от РСЧС, задействованная на тушении всех пожаров, составляет 4125 человек и 658 единиц техники, из них от МЧС России - 691 человек и 149 единиц техники. В ликвидации пожаров принимали участие семь бортов авиации сил РСЧС. Всего совершено 114 сбросов воды общим объемом более 480 тонн, отмечают в ведомстве. Основные силы по тушению пожаров с помощью авиации была направлены в села Слободо-Туринский муниципального района, Богдановича, Верхней Пышмы, Березовского, Асбеста и Байкаловского муниципального района. Работа по тушению пожаров на Урале продолжается, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230508/pozhary-1870471939.html

свердловская область

верхняя пышма

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловская область, верхняя пышма, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии