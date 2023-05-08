https://ria.ru/20230508/pozhary-1870516914.html
В Свердловской области ликвидировали два природных пожара
В Свердловской области ликвидировали два природных пожара - РИА Новости, 08.05.2023
В Свердловской области ликвидировали два природных пожара
Два природных пожара ликвидированы в Свердловской области, сейчас продолжают действовать 67 природных пожаров, из них 20 очагов локализованы, сообщает... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T20:28
2023-05-08T20:28
2023-05-08T20:28
происшествия
свердловская область
верхняя пышма
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870291644_0:27:2000:1152_1920x0_80_0_0_577d5a71051084c0b9540f95f914700d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Два природных пожара ликвидированы в Свердловской области, сейчас продолжают действовать 67 природных пожаров, из них 20 очагов локализованы, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в понедельник. "Благодаря слаженной работе сил РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - ред.) сегодня было ликвидировано два природных пожара: в поселке Исеть городского округа Верхняя Пышма и деревне Нагибина Пышминского городского округа. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В настоящее время в регионе продолжают действовать 67 природных пожаров, из них 20 очагов локализованы", - говорится в сообщении. Уточняется, что группировка сил и средств от РСЧС, задействованная на тушении всех пожаров, составляет 4125 человек и 658 единиц техники, из них от МЧС России - 691 человек и 149 единиц техники. В ликвидации пожаров принимали участие семь бортов авиации сил РСЧС. Всего совершено 114 сбросов воды общим объемом более 480 тонн, отмечают в ведомстве. Основные силы по тушению пожаров с помощью авиации была направлены в села Слободо-Туринский муниципального района, Богдановича, Верхней Пышмы, Березовского, Асбеста и Байкаловского муниципального района. Работа по тушению пожаров на Урале продолжается, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230508/pozhary-1870471939.html
свердловская область
верхняя пышма
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870291644_0:0:1536:1152_1920x0_80_0_0_a85136b595b407e0098a0a2881fb18b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, верхняя пышма, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Свердловская область, Верхняя Пышма, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Свердловской области ликвидировали два природных пожара
МЧС: в Свердловской области ликвидировали два природных пожара, еще 20 очагов локализованы