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В Свердловской области ликвидировали два природных пожара - РИА Новости, 08.05.2023
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20:28 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/pozhary-1870516914.html
В Свердловской области ликвидировали два природных пожара
В Свердловской области ликвидировали два природных пожара - РИА Новости, 08.05.2023
В Свердловской области ликвидировали два природных пожара
Два природных пожара ликвидированы в Свердловской области, сейчас продолжают действовать 67 природных пожаров, из них 20 очагов локализованы, сообщает... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T20:28
2023-05-08T20:28
происшествия
свердловская область
верхняя пышма
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Два природных пожара ликвидированы в Свердловской области, сейчас продолжают действовать 67 природных пожаров, из них 20 очагов локализованы, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в понедельник. "Благодаря слаженной работе сил РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - ред.) сегодня было ликвидировано два природных пожара: в поселке Исеть городского округа Верхняя Пышма и деревне Нагибина Пышминского городского округа. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В настоящее время в регионе продолжают действовать 67 природных пожаров, из них 20 очагов локализованы", - говорится в сообщении. Уточняется, что группировка сил и средств от РСЧС, задействованная на тушении всех пожаров, составляет 4125 человек и 658 единиц техники, из них от МЧС России - 691 человек и 149 единиц техники. В ликвидации пожаров принимали участие семь бортов авиации сил РСЧС. Всего совершено 114 сбросов воды общим объемом более 480 тонн, отмечают в ведомстве. Основные силы по тушению пожаров с помощью авиации была направлены в села Слободо-Туринский муниципального района, Богдановича, Верхней Пышмы, Березовского, Асбеста и Байкаловского муниципального района. Работа по тушению пожаров на Урале продолжается, добавили в пресс-службе.
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свердловская область
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происшествия, свердловская область, верхняя пышма, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Свердловская область, Верхняя Пышма, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Свердловской области ликвидировали два природных пожара

МЧС: в Свердловской области ликвидировали два природных пожара, еще 20 очагов локализованы

© МЧС РоссииОбстановка с лесными пожарами в Свердловской области
Обстановка с лесными пожарами в Свердловской области
© МЧС России
Обстановка с лесными пожарами в Свердловской области. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Два природных пожара ликвидированы в Свердловской области, сейчас продолжают действовать 67 природных пожаров, из них 20 очагов локализованы, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в понедельник.
"Благодаря слаженной работе сил РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - ред.) сегодня было ликвидировано два природных пожара: в поселке Исеть городского округа Верхняя Пышма и деревне Нагибина Пышминского городского округа. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В настоящее время в регионе продолжают действовать 67 природных пожаров, из них 20 очагов локализованы", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что группировка сил и средств от РСЧС, задействованная на тушении всех пожаров, составляет 4125 человек и 658 единиц техники, из них от МЧС России - 691 человек и 149 единиц техники. В ликвидации пожаров принимали участие семь бортов авиации сил РСЧС. Всего совершено 114 сбросов воды общим объемом более 480 тонн, отмечают в ведомстве.
Основные силы по тушению пожаров с помощью авиации была направлены в села Слободо-Туринский муниципального района, Богдановича, Верхней Пышмы, Березовского, Асбеста и Байкаловского муниципального района. Работа по тушению пожаров на Урале продолжается, добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияСвердловская областьВерхняя ПышмаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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