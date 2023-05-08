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В Новосибирской области устранили угрозу распространения пожара на поселки - РИА Новости, 08.05.2023
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18:23 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/pozhary-1870502800.html
В Новосибирской области устранили угрозу распространения пожара на поселки
В Новосибирской области устранили угрозу распространения пожара на поселки - РИА Новости, 08.05.2023
В Новосибирской области устранили угрозу распространения пожара на поселки
Добровольные пожарные команды, маневренные группы местных властей и спасатели МЧС в Новосибирской области устранили угрозу распространения ландшафтного пожара... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T18:23
2023-05-08T18:23
происшествия
новосибирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
каргатский район
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НОВОСИБИРСК, 8 мая - РИА Новости. Добровольные пожарные команды, маневренные группы местных властей и спасатели МЧС в Новосибирской области устранили угрозу распространения ландшафтного пожара на несколько поселков Каргатского района, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону. "По оперативным данным, вдоль трассы в Каргатском районе произошел ландшафтный пожар, который распространялся в сторону нескольких населенных пунктов. Силы патрульно-маневренных групп муниципалитета, добровольных пожарных команд и пожарно-спасательных подразделений МЧС России в настоящее время угрозу поселениям от перехода огня отбили, продолжается работа по ликвидации возгорания сухой травы", - говорится в сообщении. В главке отметили, что в районе работает оперативная группа ГУМЧС по Новосибирской области для контроля и помощи местным властям в организации необходимых мероприятий по своевременному реагированию на пожары, защите поселений от огня, пресечению поджогов сухой растительности и нарушений требований пожарной безопасности. Несколько таких оперативных групп МЧС России до наступления выходных и праздничных дней были направлены из Новосибирска в наиболее подверженные горению районы Новосибирской области, где и продолжают работать. В Новосибирской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение открытого огня и посещение лесов. Пожарные формирования работают в усиленном режиме из-за напряженной обстановки с природными пожарами и возникновению пожаров внутри населенных пунктов и в дачных обществах.
https://ria.ru/20230508/pozhary-1870471939.html
новосибирская область
россия
каргатский район
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происшествия, новосибирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, каргатский район
Происшествия, Новосибирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Каргатский район
В Новосибирской области устранили угрозу распространения пожара на поселки

МЧС: в Новосибирской области устранили угрозу распространения пожара на поселки

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожарно-спасательные подразделения МЧС РФ тушат пожары
Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ тушат пожары - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ тушат пожары. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 8 мая - РИА Новости. Добровольные пожарные команды, маневренные группы местных властей и спасатели МЧС в Новосибирской области устранили угрозу распространения ландшафтного пожара на несколько поселков Каргатского района, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
"По оперативным данным, вдоль трассы в Каргатском районе произошел ландшафтный пожар, который распространялся в сторону нескольких населенных пунктов. Силы патрульно-маневренных групп муниципалитета, добровольных пожарных команд и пожарно-спасательных подразделений МЧС России в настоящее время угрозу поселениям от перехода огня отбили, продолжается работа по ликвидации возгорания сухой травы", - говорится в сообщении.
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В главке отметили, что в районе работает оперативная группа ГУМЧС по Новосибирской области для контроля и помощи местным властям в организации необходимых мероприятий по своевременному реагированию на пожары, защите поселений от огня, пресечению поджогов сухой растительности и нарушений требований пожарной безопасности.
Несколько таких оперативных групп МЧС России до наступления выходных и праздничных дней были направлены из Новосибирска в наиболее подверженные горению районы Новосибирской области, где и продолжают работать.
В Новосибирской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение открытого огня и посещение лесов. Пожарные формирования работают в усиленном режиме из-за напряженной обстановки с природными пожарами и возникновению пожаров внутри населенных пунктов и в дачных обществах.
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ПроисшествияНовосибирская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииКаргатский район
 
 
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