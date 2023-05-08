https://ria.ru/20230508/pozhary-1870502800.html

В Новосибирской области устранили угрозу распространения пожара на поселки

В Новосибирской области устранили угрозу распространения пожара на поселки - РИА Новости, 08.05.2023

В Новосибирской области устранили угрозу распространения пожара на поселки

Добровольные пожарные команды, маневренные группы местных властей и спасатели МЧС в Новосибирской области устранили угрозу распространения ландшафтного пожара... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T18:23

2023-05-08T18:23

2023-05-08T18:23

происшествия

новосибирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

каргатский район

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НОВОСИБИРСК, 8 мая - РИА Новости. Добровольные пожарные команды, маневренные группы местных властей и спасатели МЧС в Новосибирской области устранили угрозу распространения ландшафтного пожара на несколько поселков Каргатского района, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону. "По оперативным данным, вдоль трассы в Каргатском районе произошел ландшафтный пожар, который распространялся в сторону нескольких населенных пунктов. Силы патрульно-маневренных групп муниципалитета, добровольных пожарных команд и пожарно-спасательных подразделений МЧС России в настоящее время угрозу поселениям от перехода огня отбили, продолжается работа по ликвидации возгорания сухой травы", - говорится в сообщении. В главке отметили, что в районе работает оперативная группа ГУМЧС по Новосибирской области для контроля и помощи местным властям в организации необходимых мероприятий по своевременному реагированию на пожары, защите поселений от огня, пресечению поджогов сухой растительности и нарушений требований пожарной безопасности. Несколько таких оперативных групп МЧС России до наступления выходных и праздничных дней были направлены из Новосибирска в наиболее подверженные горению районы Новосибирской области, где и продолжают работать. В Новосибирской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение открытого огня и посещение лесов. Пожарные формирования работают в усиленном режиме из-за напряженной обстановки с природными пожарами и возникновению пожаров внутри населенных пунктов и в дачных обществах.

https://ria.ru/20230508/pozhary-1870471939.html

новосибирская область

россия

каргатский район

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происшествия, новосибирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, каргатский район