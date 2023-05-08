https://ria.ru/20230508/pozhary-1870502800.html
В Новосибирской области устранили угрозу распространения пожара на поселки
В Новосибирской области устранили угрозу распространения пожара на поселки - РИА Новости, 08.05.2023
В Новосибирской области устранили угрозу распространения пожара на поселки
Добровольные пожарные команды, маневренные группы местных властей и спасатели МЧС в Новосибирской области устранили угрозу распространения ландшафтного пожара... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T18:23
2023-05-08T18:23
2023-05-08T18:23
происшествия
новосибирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
каргатский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870326489_0:0:2300:1294_1920x0_80_0_0_1970bce455845a32fd14eaa39c29b0e2.jpg
НОВОСИБИРСК, 8 мая - РИА Новости. Добровольные пожарные команды, маневренные группы местных властей и спасатели МЧС в Новосибирской области устранили угрозу распространения ландшафтного пожара на несколько поселков Каргатского района, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону. "По оперативным данным, вдоль трассы в Каргатском районе произошел ландшафтный пожар, который распространялся в сторону нескольких населенных пунктов. Силы патрульно-маневренных групп муниципалитета, добровольных пожарных команд и пожарно-спасательных подразделений МЧС России в настоящее время угрозу поселениям от перехода огня отбили, продолжается работа по ликвидации возгорания сухой травы", - говорится в сообщении. В главке отметили, что в районе работает оперативная группа ГУМЧС по Новосибирской области для контроля и помощи местным властям в организации необходимых мероприятий по своевременному реагированию на пожары, защите поселений от огня, пресечению поджогов сухой растительности и нарушений требований пожарной безопасности. Несколько таких оперативных групп МЧС России до наступления выходных и праздничных дней были направлены из Новосибирска в наиболее подверженные горению районы Новосибирской области, где и продолжают работать. В Новосибирской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение открытого огня и посещение лесов. Пожарные формирования работают в усиленном режиме из-за напряженной обстановки с природными пожарами и возникновению пожаров внутри населенных пунктов и в дачных обществах.
https://ria.ru/20230508/pozhary-1870471939.html
новосибирская область
россия
каргатский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870326489_0:0:1725:1294_1920x0_80_0_0_e20f3d6ca3e5581e05d8af07a969d0fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, каргатский район
Происшествия, Новосибирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Каргатский район
В Новосибирской области устранили угрозу распространения пожара на поселки
МЧС: в Новосибирской области устранили угрозу распространения пожара на поселки