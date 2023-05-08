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Глава МЧС России прибыл в Курганскую область
Глава МЧС России прибыл в Курганскую область - РИА Новости, 08.05.2023
Глава МЧС России прибыл в Курганскую область
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган для координации тушения природных пожаров, действующих в регионе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T04:44
2023-05-08T04:44
2023-05-08T04:44
россия
курганская область
пермь
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
природные пожары в россии
происшествия
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КУРГАН, 8 мая - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган для координации тушения природных пожаров, действующих в регионе, передает корреспондент РИА Новости. Планируется, что министр совершит облет пострадавших районов Курганской области и проведет координационное совещание с местными властями. Вместе с Куренковым в регион прибыли специалисты центрального аппарата МЧС РФ. Накануне пресс-служба МЧС России сообщала, что увеличена группировка сил спасателей для борьбы с пожарами в Курганской области. В регион уже прибыл самолет Ил-76 МЧС России. Кроме того, планируется прибытие аэромобильных группировок из числа пожарно-спасательных подразделений Перми, Удмуртии, Башкирии, военнослужащих Уральского учебно-спасательного центра МЧС России и Ногинского учебно-спасательного центра МЧС РФ. Также прибудет два борта Ил-76 Минобороны.
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россия, курганская область, пермь, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, природные пожары в россии, происшествия
Россия, Курганская область, Пермь, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Природные пожары в России, Происшествия
Глава МЧС России прибыл в Курганскую область
Глава МЧС России прибыл в Курганскую область для контроля тушения природных пожаров