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ВСУ потеряли более 50 военных и семь машин на Херсонском направлении

ВСУ потеряли более 50 военных и семь машин на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.05.2023

ВСУ потеряли более 50 военных и семь машин на Херсонском направлении

Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили более 50 украинских военных, семь машин и гаубицу "Мста-Б", заявили в понедельник в... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T14:48

2023-05-08T14:48

2023-05-08T15:33

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили более 50 украинских военных, семь машин и гаубицу "Мста-Б", заявили в понедельник в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины