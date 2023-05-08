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ВСУ потеряли более 50 военных и семь машин на Херсонском направлении
ВСУ потеряли более 50 военных и семь машин на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.05.2023
ВСУ потеряли более 50 военных и семь машин на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили более 50 украинских военных, семь машин и гаубицу "Мста-Б", заявили в понедельник в... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:48
2023-05-08T14:48
2023-05-08T15:33
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили более 50 украинских военных, семь машин и гаубицу "Мста-Б", заявили в понедельник в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении.
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 50 военных и семь машин на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 50 военных и семь машин на Херсонском направлении