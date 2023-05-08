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ВСУ потеряли более 50 военных и семь машин на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 08.05.2023 (обновлено: 15:33 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/poteri-1870469257.html
ВСУ потеряли более 50 военных и семь машин на Херсонском направлении
ВСУ потеряли более 50 военных и семь машин на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.05.2023
ВСУ потеряли более 50 военных и семь машин на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили более 50 украинских военных, семь машин и гаубицу "Мста-Б", заявили в понедельник в... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:48
2023-05-08T15:33
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили более 50 украинских военных, семь машин и гаубицу "Мста-Б", заявили в понедельник в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении.
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 50 военных и семь машин на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли более 50 военных и семь машин на Херсонском направлении

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов гаубиц
Боевая работа расчетов гаубиц - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая работа расчетов гаубиц. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили более 50 украинских военных, семь машин и гаубицу "Мста-Б", заявили в понедельник в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 мая, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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