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Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 08.05.2023
Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 70 украинских военных,... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:41
2023-05-08T14:41
2023-05-08T15:10
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
запорожье
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 70 украинских военных, 6 единицы техники, а также два склада в ДНР и на Запорожье, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Шевченко, Времевка Донецкой народной республики, Малиновка, Марфополь, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районах населенных пунктов Водяного в ДНР и Кирово на Запорожье уничтожены два склада боеприпасов 72-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад украинской армии.
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожье, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны: Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях