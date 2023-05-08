Рейтинг@Mail.ru
Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 08.05.2023 (обновлено: 15:10 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/poteri-1870468435.html
Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 08.05.2023
Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 70 украинских военных,... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:41
2023-05-08T15:10
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
запорожье
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 70 украинских военных, 6 единицы техники, а также два склада в ДНР и на Запорожье, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Шевченко, Времевка Донецкой народной республики, Малиновка, Марфополь, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районах населенных пунктов Водяного в ДНР и Кирово на Запорожье уничтожены два склада боеприпасов 72-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад украинской армии.
донецкая народная республика
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_e587fa5d7895704cbea8a64c3534812e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожье, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Минобороны: Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 70 украинских военных, 6 единицы техники, а также два склада в ДНР и на Запорожье, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Шевченко, Времевка Донецкой народной республики, Малиновка, Марфополь, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районах населенных пунктов Водяного в ДНР и Кирово на Запорожье уничтожены два склада боеприпасов 72-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад украинской армии.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 мая, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаЗапорожьеВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала