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Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 08.05.2023

Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 70 украинских военных,... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T14:41

2023-05-08T14:41

2023-05-08T15:10

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

запорожье

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 70 украинских военных, 6 единицы техники, а также два склада в ДНР и на Запорожье, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Шевченко, Времевка Донецкой народной республики, Малиновка, Марфополь, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районах населенных пунктов Водяного в ДНР и Кирово на Запорожье уничтожены два склада боеприпасов 72-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад украинской армии.

донецкая народная республика

запорожье

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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожье, вооруженные силы украины, безопасность